Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения определило 4 продукта, которые наносят самый большой вред человеческому организму в странах Европы. Исследование ВОЗ приводит РИА Новости.

Эксперты выяснили, что для человека, если он хочет иметь продолжительную жизнь, необходимо отказаться от определённых продуктов, которые уничтожают нас с каждым днём. В этот список входят табачные изделия и в целом сырье для их производства, прошедшее промышленную обработку. Также относится еда, изготовленная в промышленных условиях из рафинированных и сильно очищенных от добавок ингредиентов с добавлением эмульгаторов и других неполезных веществ. Не стали исключением и ископаемое топливо, и такое психоактивное вещество, вызывающее зависимость как алкоголь.

По данным ВОЗ, цифра смертей из-за употребления этих продуктов приближается к 20 миллионам во всём мире. Как сообщается, большая проблема состоит в том, что некоторые из предприятий, производящих вредоносные товары, начинают сотрудничать и захватывать большую часть рынка. По этой причине становится сложнее узаконить сферу производства и обезопасить потребителей. Ещё одна проблема, по мнению сотрудников организации ВОЗ, — рекламирование деятельности и продукции таких организаций. Они считают, что это негативно отражается на психике человека и побуждает купить товар. Помимо этого, в ВОЗ утверждают, что корпорации уничтожают все достижения здравоохранения.

ВОЗ отныне будет решать данную проблему с участием политических органов. Надежда, что получиться обезопасить потребителей, увеличивается благодаря совместным усилиям.

Фото: Love Food Hate Waste NZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)