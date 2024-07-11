В Турции, где проживает около 500 тысяч русскоязычных экспатов, наблюдается спрос на российские продукты, включая квас, гречку и черный бородинский хлеб. По словам управляющего AK GROUP Адиля Акавова, особенно эти товары популярны в таких городах, как Анталья, Измир и Стамбул, где рассматривается возможность производства русских булок, сообщает News.Ru.
Акавов также упомянул о российском текстильном производстве, особенно детской одежде, которое выходит на турецкий рынок и советовал использовать турецкие маркетплейсы для расширения продаж.
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