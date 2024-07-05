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Mayo Clinic: для предотвращения отравления летом важно регулярно мыть руки
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Mayo Clinic: для предотвращения отравления летом важно регулярно мыть руки

Эксперты из Клиники Мейо предоставили рекомендации по предотвращению пищевого отравления летом. Они подчеркнули важность регулярного мытья рук, дезинфекции поверхностей и кухонных инструментов, особенно после контакта с сырым мясом, чтобы избежать перекрестного заражения.

Кроме того, подчеркивается необходимость хранения продуктов в охлажденном состоянии, особенно скоропортящихся продуктов, таких как мясо, птица и салаты, для предотвращения размножения опасных микроорганизмов.

Фото: goodfreephotos.com/Yinan Chen (Creative Commons Public Domain Dedication)

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