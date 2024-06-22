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Диетолог Редина: чай и кофе могут провоцировать аритмию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:15

Диетолог Редина: чай и кофе могут провоцировать аритмию

Диетолог Ольга Редина подчеркнула, что кофеинсодержащие напитки, такие как чай и кофе, могут провоцировать или усиливать аритмию. Кроме того, негативное воздействие на сердце оказывают энергетические и спиртосодержащие напитки, которые могут увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, сообщает Вечерняя Москва.

Десерты с содержанием теобромина и фенилэтиламина, например, шоколад, также могут спровоцировать нарушения ритма сердца. Редина также предостерегла от употребления жирной пищи и блюд с различными приправами, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Фото: flickr.com/medipics1066 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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