Врач-диетолог Антонина Саволюк предупредила водителей о рисках употребления определённых продуктов во время вождения в жаркую погоду. Она посоветовала избегать высокобелковых продуктов, таких как мясо, курица, яйца и рыба, поскольку они перегружают организм и способствуют перегреву.

Также вредными являются сладости, повышающие кислотность и вызывающие усталость.

Вместо перечисленных продуктов рекомендуется выбирать растительную пищу, такую как овощи и фрукты, молочные продукты вроде кефира и йогурта, а также холодные супы, например, окрошку и холодный борщ, которые освежают и питают во время долгих поездок на автомобиле в летнюю жару.

Фото: commons.wikimedia.org/Marianne Casamance (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)