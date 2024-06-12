Врач-кардиолог Ольга Бокерия предостерегла от употребления ультраобработанных продуктов, таких как газированные напитки, фастфуд, соленые закуски, и многие другие, указывая на их вред здоровью, включая риски сердечных заболеваний и рака.
Она разделила продукты на три категории по степени обработки: минимально обработанные (например, замороженные овощи, простой йогурт), кулинарные ингредиенты (масла, сливки, сахар) и обработанные продукты (копчености, консервы).
Бокерия подчеркнула, что знание методов обработки поможет выбирать более здоровые альтернативы, сообщает DoctorPiter.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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