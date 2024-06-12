Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Кардиолог Бокерия: употребление ультраобработанных продуктов может привести к раку
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:37

Кардиолог Бокерия: употребление ультраобработанных продуктов может привести к раку

Врач-кардиолог Ольга Бокерия предостерегла от употребления ультраобработанных продуктов, таких как газированные напитки, фастфуд, соленые закуски, и многие другие, указывая на их вред здоровью, включая риски сердечных заболеваний и рака.

Она разделила продукты на три категории по степени обработки: минимально обработанные (например, замороженные овощи, простой йогурт), кулинарные ингредиенты (масла, сливки, сахар) и обработанные продукты (копчености, консервы).

Бокерия подчеркнула, что знание методов обработки поможет выбирать более здоровые альтернативы, сообщает DoctorPiter.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

МИД РФ требует освобождение задержанной в Дании россиянки

МИД РФ требует освобождение задержанной в Дании россиянки

МИД РФ держит на контроле ситуацию с россиянкой, которую задержали накануне в Дании по подозрению в "содействии российской разведслужбе", заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Читать полностью
Opel совместно с Bandwerk выпустили лимитированную серию браслетов для Apple Watch

Opel совместно с Bandwerk выпустили лимитированную серию браслетов для Apple Watch

Opel совместно с компанией Bandwerk, которая является производителем аксессуаров для Apple, выпустили лимитированную серию браслетов для Apple Watch.

Читать полностью

Общество

Дерматолог Паршина: замедлить облысение у мужчин можно с помощью наружных средств

Дерматолог Паршина: замедлить облысение у мужчин можно с помощью наружных средств

Андрогенное облысение у мужчин, или мужская андрогенетическая алопеция, является результатом генетических и гормональных факторов, которое невозможно полностью предотвратить, но можно замедлить с помощью подходящего лечения.

Читать полностью
Стоматолог Сотникова: кокосовое масло не отбеливает зубы

Стоматолог Сотникова: кокосовое масло не отбеливает зубы

Стоматолог Эрика Сотникова объяснила, что кокосовое масло не способствует отбеливанию зубов.

Читать полностью

Новости