Терапевт Екатерина Гавриленко порекомендовала для улучшения микрофлоры кишечника употреблять продукты с пребиотиками, такие как бананы, яблоки, цельные злаки и бобовые. Она подчеркнула важность клетчатки в этих продуктах для питания полезных бактерий в тонком кишечнике, что укрепляет здоровье.

Гавриленко также посоветовала есть кисломолочные продукты, содержащие пробиотики, для поддержания функционирования кишечника. Для сохранения здорового пищеварения важно также употреблять меньше жирных и жареных продуктов, пить достаточно воды, избегать отвлечений во время еды, тщательно пережевывать пищу и поддерживать физическую активность. Эти советы опубликованы на Telegram-канале 2-й Московской инфекционной больницы, сообщает МедикФорум.

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