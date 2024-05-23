Врач Людмила Фролова из клиники Lahta Clinic подчеркнула важность белка как основного строительного материала для организма, необходимого для роста, восстановления тканей и функционирования иммунной системы. Она назвала шесть основных продуктов, богатых белком: яйца, куриное мясо, рыба, молочные продукты, бобовые и орехи.

Яйца содержат все необходимые аминокислоты и богаты витаминами и минералами, включая витамин D, железо и цинк. Куриное мясо является отличным источником белка с низким содержанием жира и богато витаминами группы В. Морская рыба содержит омега-3 жирные кислоты, молочные продукты — казеин, который способствует росту мышц. Бобовые и орехи обогащены дополнительными питательными веществами, такими как железо и магний.

Врач подчеркнула, что регулярное употребление этих продуктов помогает поддерживать мышцы, улучшает общее состояние здоровья, снижает аппетит и способствует восстановлению после физических нагрузок, сообщает Газета.Ру.

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