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Россия и Турция совместно разработали линейку продуктов активного долголетия
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:20

Россия и Турция совместно разработали линейку продуктов активного долголетия

В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщили о сотрудничестве с Газиантепским университетом в Турции в области биоинженерии, начиная с 2023 года. Оба учебных заведения разработали уникальные технологии для производства биологически активных добавок и пищевых продуктов, которые способствуют активному долголетию.

Исследования были направлены на выделение иммуномодулирующих веществ из сельскохозяйственного сырья и создание доступных продуктов с добавлением местных микроэлементов. В 2024 году планируется начать доклинические испытания и промышленную апробацию для выпуска первой линейки этих продуктов, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Flwany (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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