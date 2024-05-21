В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщили о сотрудничестве с Газиантепским университетом в Турции в области биоинженерии, начиная с 2023 года. Оба учебных заведения разработали уникальные технологии для производства биологически активных добавок и пищевых продуктов, которые способствуют активному долголетию.

Исследования были направлены на выделение иммуномодулирующих веществ из сельскохозяйственного сырья и создание доступных продуктов с добавлением местных микроэлементов. В 2024 году планируется начать доклинические испытания и промышленную апробацию для выпуска первой линейки этих продуктов, сообщает ТАСС.

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