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Интерьер квартиры начала 2000-х
Интерьер квартиры начала 2000-х
© Pravda.ru by Дарья Лебедева is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 9:08

Унаследовать проще, чем продать: какие документы могут потребовать покупатели квартиры

Когда в квартире остается запах, свидетельствующий о недавнем переезде, это может означать не только хлопоты, но и необходимость разобраться с наследством. С момента смерти родственника у наследников есть полгода, чтобы оформить свои права на имущество, включая квартиры, автомобили и другое ценное наследство. Но что делать, если вы хотите сразу продать унаследованное жильё? Как убедиться, что сделка пройдет гладко и без проблем, если наследников несколько? Разберемся в деталях.

"Проблема оформления наследства не теряет своей актуальности. Важно знать, что в случае затянувшихся сделок могут возникнуть сложности с правами других наследников", — предостерегает юрист Анастасия Иванова.

Юрист Анастасия Иванова

Как оформить наследство

Все начинается с момента смерти наследодателя. У наследников есть полгода, чтобы официально заявить о своих правах на имущество. Наследство может быть оформлено двумя способами: через нотариуса или фактически, когда наследник начинает использовать имущество, оплачивая за него счета и проводя ремонт. Однако наиболее надежный путь — обратиться к нотариусу и получить свидетельство о праве на наследство.

Завещание значительно упрощает процесс. Если оно есть, наследодатель указал, кто и что получает. В противном случае наследство распределяется согласно закону. В первой очереди стоят супруг и дети наследодателя, за ними следуют родители и другие близкие родственники.

Следует помнить, что принимать в наследство можно только все. Если квартира в залоге, необходимо либо погасить кредит, либо получить согласие банка на продажу.

Когда можно продавать квартиру

После регистрации права собственности в Росреестре можно вести переговоры о продаже квартиры. Продавать её наиболее выгодно после трех лет владения, чтобы избежать уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Этот срок считается с момента смерти наследодателя, а не с получения свидетельства.

Однако потенциальные покупатели могут опасаться заведливости ситуации. Унаследованные квартиры часто вызывают опасения, так как возможны дополнительные наследники, которые могут заявить свои права позже. Поэтому стоит заранее подготовить документы, подтверждающие свои права на наследство.

К числу таких документов относятся: завещание, свидетельство о праве на наследство, выписки из ЕГРН и справки о зарегистрированных лицах. Чем больше прозрачности в вашей истории, тем быстрее произойдёт сделка.

Порядок действий при продаже

Продажа наследственной квартиры не сильно отличается от обычной сделки. Первым делом нужно найти покупателя, затем согласовать цену и условия. После этого заключается договор купли-продажи и осуществляется регистрация в Росреестре.

Для успешной сделки потребуются паспорта сторон, свидетельство о праве на наследство, выписка из ЕГРН и справка об отсутствии долгов. Если квартира является залогом, разрешение банка на продажу обязательно.

Если доля квартиры принадлежит ребенку, необходимо предварительное разрешение опеки. Опека проверит, как это повлияет на условия проживания ребенка и его права.

Продажа с несовершеннолетними собственниками

При наличии несовершеннолетних собственников важно получить разрешение органов опеки. Для этого необходимо предоставить информацию о новой жилплощади или депозитах на счете. Решения принимаются в интересах детей, чтобы не ухудшить их жилищные условия.

Обязанность получения разрешения лежит на родителях или законных представителях, если ребенку меньше 14 лет. Подросток старше 14 лет также может самостоятельно написать заявление с согласия родителей.

Заключение договора купли-продажи требует нотариального удостоверения, и органы опеки должны удостовериться, что всё законно и все права соблюдены.

Как продать квартиру с несколькими наследниками

В случае, если все наследники согласны продать квартиру, процесс значительно упрощается: все совместно находят покупателя и подписывают один договор купли-продажи. Однако если один из наследников против продажи, он может реализовать только свою долю. В этом случае следует уведомить о намерениях других собственников и дождаться их решения в течение месяца.

Важно, чтобы уведомление было в письменной форме и зафиксировано. Если кто-то из наследников не ответил, долю можно предлагать третьим лицам. Если имеются несовершеннолетние собственники, потребуется разрешение опеки и нотариально удостоверение сделки.

Налоги с продажи: сколько придётся заплатить

Налог на доходы не взимается при получении наследства, но возникает при продаже имущества. Если прошло меньше трех лет, необходимо уплатить НДФЛ. Однако его сумму можно уменьшить благодаря стандартным вычетам. Для резидентов РФ налоговая ставка различается в зависимости от суммы дохода от продажи.

Для сталкеров, унаследовавших квартиру, существует возможность уменьшения налога на сумму до 1 миллиона рублей. Это значит, если сделка прошла на 5 миллионов, налогооблагаемая база составит 4 миллиона.

Тем не менее, для налоговых нерезидентов ставка составляет 30%, и вычеты не применяются, что стоит учитывать при присмотре своих финансов.

FAQ

Как долго я могу продавать квартиру после получения наследства?
Продать квартиру можно сразу после регистрации права собственности в Росреестре.
Что делать, если один из наследников против продажи?
Необходимо уведомить остальных собственников и дождаться их решения в течение месяца.
Какие документы нужны для продажи квартиры с несовершеннолетним собственником?
Понадобится разрешение органов опеки и нотариальное удостоверение договора.
Сколько времени у меня есть для принятия наследства?
Наследство нужно оформить в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Проверено экспертом: юрист Анастасия Иванова

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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