Не терпите и не стесняйтесь: врач рассказала, почему опасно откладывать осмотр
Проктологические заболевания — одна из тех тем, о которых не принято говорить вслух, хотя они встречаются у большинства людей хотя бы раз в жизни. Стеснение и страх часто мешают вовремя обратиться за помощью, что приводит к осложнениям и ухудшению качества жизни.
"С проктологическими проблемами хотя бы раз в жизни сталкиваются более 60% людей, однако лишь треть из них обращается за помощью своевременно", — рассказала главный врач Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики в Уфе Алиса Мамаева.
Когда визит к проктологу обязателен
Проктолог занимается диагностикой и лечением заболеваний прямой и толстой кишки: геморроя, анальных трещин, воспалений, полипов, колита и даже онкологических новообразований. Ранняя диагностика — ключ к эффективному лечению и предотвращению тяжёлых последствий.
"Проктолог занимается диагностикой и лечением широкого спектра заболеваний, включая геморрой, анальные трещины, полипы, колит и рак", — уточнила Алиса Мамаева.
Эксперт призывает не откладывать визит к врачу при появлении следующих симптомов:
• боль или кровь после дефекации;
• длительные запоры или диарея;
• зуд, жжение, ощущение инородного тела;
• постоянный дискомфорт в области анального канала.
Почему нельзя терпеть и откладывать визит
Многие заболевания на ранних стадиях лечатся консервативно — без операций. Но если затянуть, воспаление может перейти в хроническую форму, вызвать анемию или даже переродиться в злокачественное образование. Именно поэтому важно не дожидаться осложнений, а обращаться к врачу при первых тревожных признаках.
Симптомы вроде крови на туалетной бумаге или зуда часто списывают на случайное раздражение, но такие проявления могут сигнализировать о более серьёзных проблемах — от геморроя до рака прямой кишки.
Сравнение: геморрой и колоректальный рак
|Признак
|Геморрой
|Колоректальный рак
|Кровь после дефекации
|Ярко-красная, на поверхности кала
|Тёмная, перемешанная с калом
|Боль
|Острая, усиливается при натуживании
|Могут отсутствовать до поздней стадии
|Зуд и жжение
|Часто выражены
|Редко
|Слабость и потеря веса
|Отсутствуют
|Характерны для поздних стадий
|Прогноз
|Благоприятный при лечении
|Зависит от стадии обнаружения
Советы шаг за шагом: как подготовиться к приёму проктолога
-
За сутки до визита придерживайтесь лёгкой диеты, избегайте продуктов, вызывающих газообразование.
-
В день приёма проведите гигиенические процедуры или используйте микроклизму.
-
Подготовьте список симптомов и срок их появления.
-
Не бойтесь задавать врачу вопросы — это поможет поставить точный диагноз.
Посещение проктолога занимает не более 20 минут, а современная диагностика безболезненна и проводится с максимальным комфортом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: игнорировать кровь или боль после дефекации.
Последствие: развитие хронического воспаления, анемии или онкопатологии.
Альтернатива: обратиться к врачу при первых симптомах.
• Ошибка: заниматься самолечением и использовать свечи "по совету знакомых".
Последствие: маскировка симптомов и прогрессирование болезни.
Альтернатива: лечение по назначению специалиста.
• Ошибка: стесняться профилактического осмотра.
Последствие: поздняя диагностика заболеваний.
Альтернатива: плановый визит к проктологу раз в год после 40 лет.
А что если симптомы прошли сами?
Даже если боль или зуд исчезли, визит к врачу откладывать нельзя. Симптомы могли временно утихнуть, но причина — воспаление, полип или трещина — никуда не делась. Только специалист может определить, действительно ли всё в порядке.
"Своевременная консультация специалиста позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях", — подчеркнула Алиса Мамаева.
Плюсы и минусы обращения к проктологу
|Плюсы
|Минусы
|Ранняя диагностика заболеваний
|Лёгкий психологический дискомфорт
|Возможность лечения без операции
|Необходимость подготовки
|Улучшение качества жизни
|Требуется время на обследование
Часто задаваемые вопросы
Больно ли проходить осмотр у проктолога?
Нет, современные методы делают обследование безболезненным.
Как часто нужно посещать проктолога?
Раз в год — после 40 лет, а также при любых жалобах.
Можно ли вылечить геморрой без операции?
Да, на ранних стадиях помогают свечи, мази и изменение образа жизни.
Чем опасны запоры?
Они повышают давление в сосудах прямой кишки и способствуют развитию геморроя.
Какие обследования назначает врач?
Аноскопию, ректоскопию, анализы крови и кала для уточнения диагноза.
Мифы и правда
• Миф: к проктологу идут только при геморрое.
Правда: специалист лечит десятки заболеваний кишечника, включая воспаления и полипы.
• Миф: женщины реже сталкиваются с проктологическими проблемами.
Правда: у женщин они встречаются не реже, особенно после родов.
• Миф: препараты из аптеки помогут без осмотра врача.
Правда: без диагностики можно лишь временно снять симптомы, но не устранить причину.
3 интересных факта
-
Первые упоминания о проктологических болезнях встречаются в трудах Гиппократа.
-
Современные методы лечения геморроя позволяют избавиться от болезни без госпитализации.
-
После 45 лет риск колоректального рака повышается в три раза, поэтому обследование обязательно.
Исторический контекст
Проктология как отдельное направление медицины сформировалась в XIX веке. Тогда же появились первые хирургические методы лечения геморроя. Сегодня это высокотехнологичная отрасль, где применяются лазерные и малоинвазивные процедуры, а диагностика проводится без боли и страха.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru