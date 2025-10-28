Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 8:42

Не терпите и не стесняйтесь: врач рассказала, почему опасно откладывать осмотр

Главврач Алиса Мамаева напомнила, что проктологические заболевания требуют ранней диагностики

Проктологические заболевания — одна из тех тем, о которых не принято говорить вслух, хотя они встречаются у большинства людей хотя бы раз в жизни. Стеснение и страх часто мешают вовремя обратиться за помощью, что приводит к осложнениям и ухудшению качества жизни.

"С проктологическими проблемами хотя бы раз в жизни сталкиваются более 60% людей, однако лишь треть из них обращается за помощью своевременно", — рассказала главный врач Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики в Уфе Алиса Мамаева.

Когда визит к проктологу обязателен

Проктолог занимается диагностикой и лечением заболеваний прямой и толстой кишки: геморроя, анальных трещин, воспалений, полипов, колита и даже онкологических новообразований. Ранняя диагностика — ключ к эффективному лечению и предотвращению тяжёлых последствий.

"Проктолог занимается диагностикой и лечением широкого спектра заболеваний, включая геморрой, анальные трещины, полипы, колит и рак", — уточнила Алиса Мамаева.

Эксперт призывает не откладывать визит к врачу при появлении следующих симптомов:
• боль или кровь после дефекации;
• длительные запоры или диарея;
• зуд, жжение, ощущение инородного тела;
• постоянный дискомфорт в области анального канала.

Почему нельзя терпеть и откладывать визит

Многие заболевания на ранних стадиях лечатся консервативно — без операций. Но если затянуть, воспаление может перейти в хроническую форму, вызвать анемию или даже переродиться в злокачественное образование. Именно поэтому важно не дожидаться осложнений, а обращаться к врачу при первых тревожных признаках.

Симптомы вроде крови на туалетной бумаге или зуда часто списывают на случайное раздражение, но такие проявления могут сигнализировать о более серьёзных проблемах — от геморроя до рака прямой кишки.

Сравнение: геморрой и колоректальный рак

Признак Геморрой Колоректальный рак
Кровь после дефекации Ярко-красная, на поверхности кала Тёмная, перемешанная с калом
Боль Острая, усиливается при натуживании Могут отсутствовать до поздней стадии
Зуд и жжение Часто выражены Редко
Слабость и потеря веса Отсутствуют Характерны для поздних стадий
Прогноз Благоприятный при лечении Зависит от стадии обнаружения

Советы шаг за шагом: как подготовиться к приёму проктолога

  1. За сутки до визита придерживайтесь лёгкой диеты, избегайте продуктов, вызывающих газообразование.

  2. В день приёма проведите гигиенические процедуры или используйте микроклизму.

  3. Подготовьте список симптомов и срок их появления.

  4. Не бойтесь задавать врачу вопросы — это поможет поставить точный диагноз.

Посещение проктолога занимает не более 20 минут, а современная диагностика безболезненна и проводится с максимальным комфортом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать кровь или боль после дефекации.
Последствие: развитие хронического воспаления, анемии или онкопатологии.
Альтернатива: обратиться к врачу при первых симптомах.

Ошибка: заниматься самолечением и использовать свечи "по совету знакомых".
Последствие: маскировка симптомов и прогрессирование болезни.
Альтернатива: лечение по назначению специалиста.

Ошибка: стесняться профилактического осмотра.
Последствие: поздняя диагностика заболеваний.
Альтернатива: плановый визит к проктологу раз в год после 40 лет.

А что если симптомы прошли сами?

Даже если боль или зуд исчезли, визит к врачу откладывать нельзя. Симптомы могли временно утихнуть, но причина — воспаление, полип или трещина — никуда не делась. Только специалист может определить, действительно ли всё в порядке.

"Своевременная консультация специалиста позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях", — подчеркнула Алиса Мамаева.

Плюсы и минусы обращения к проктологу

Плюсы Минусы
Ранняя диагностика заболеваний Лёгкий психологический дискомфорт
Возможность лечения без операции Необходимость подготовки
Улучшение качества жизни Требуется время на обследование

Часто задаваемые вопросы

Больно ли проходить осмотр у проктолога?
Нет, современные методы делают обследование безболезненным.

Как часто нужно посещать проктолога?
Раз в год — после 40 лет, а также при любых жалобах.

Можно ли вылечить геморрой без операции?
Да, на ранних стадиях помогают свечи, мази и изменение образа жизни.

Чем опасны запоры?
Они повышают давление в сосудах прямой кишки и способствуют развитию геморроя.

Какие обследования назначает врач?
Аноскопию, ректоскопию, анализы крови и кала для уточнения диагноза.

Мифы и правда

Миф: к проктологу идут только при геморрое.
Правда: специалист лечит десятки заболеваний кишечника, включая воспаления и полипы.

Миф: женщины реже сталкиваются с проктологическими проблемами.
Правда: у женщин они встречаются не реже, особенно после родов.

Миф: препараты из аптеки помогут без осмотра врача.
Правда: без диагностики можно лишь временно снять симптомы, но не устранить причину.

3 интересных факта

  1. Первые упоминания о проктологических болезнях встречаются в трудах Гиппократа.

  2. Современные методы лечения геморроя позволяют избавиться от болезни без госпитализации.

  3. После 45 лет риск колоректального рака повышается в три раза, поэтому обследование обязательно.

Исторический контекст

Проктология как отдельное направление медицины сформировалась в XIX веке. Тогда же появились первые хирургические методы лечения геморроя. Сегодня это высокотехнологичная отрасль, где применяются лазерные и малоинвазивные процедуры, а диагностика проводится без боли и страха.

