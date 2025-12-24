Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
мрамор
© Wikimedia Commons by Isaacrubens is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:56

Не Италия и не Греция: анализ показал истинное происхождение камня с гробницы Отто I

В Магдебургском соборе вскрылась деталь, которая заставила иначе взглянуть на один из самых известных императорских памятников Германии. Во время реставрации гробницы Отто I специалисты выяснили, что "скромная" на вид мраморная крышка на самом деле имеет дальнюю и очень конкретную географию. Находка связала средневековую Саксонию с каменоломнями Восточного Средиземноморья. Об этом говорится в сообщении Культурного фонда Саксонии-Анхальт и Государственного управления по охране культурного наследия и археологии (LDA) Саксонии-Анхальт.

Что нашли в гробнице Отто Великого

Проект консервации стартовал в январе 2025 года и был вызван выявленными повреждениями конструкции. В марте эксперты аккуратно сняли мраморную плиту с каменного саркофага, получив возможность изучить её с обратной стороны и впервые детально обследовать нижнюю часть крышки.

Ранее было известно, что саркофаг выполнен из известняка, а крышка — из белого мрамора с характерными тёмно-серыми полосами. Историки давно предполагали вторичное использование материала, но спорили о происхождении камня: традиционно рассматривались Италия или Греция, как наиболее вероятные "поставщики" античного мрамора для средневековых проектов, что в целом укладывается в практику использования античных сполий.

Как установили происхождение камня

Для проверки гипотез привлекли специалистов по мрамору из Вены и Бохума. Из белых и более тёмных зон плиты взяли небольшие керны, после чего провели микроскопическое петрографическое исследование, а также химический и изотопный анализ. Затем результаты сравнили с крупной справочной базой, включающей тысячи эталонных образцов из древних каменоломен Средиземноморья, Северной Италии и Альп.

Сопоставление дало чёткий ответ: плита изготовлена из проконнесского мрамора, добывавшегося на острове Мармара в Мраморном море — на территории современной Турции. Этот материал узнаваем по яркому белому фону и серым прожилкам, а на плите Отто полосы уложены плотным диагональным рисунком — приём, который связывают с поздней античностью и хорошо известен по памятникам Восточного Средиземноморья.

Почему это важно для истории Магдебурга и Европы

Проконнесский мрамор встречается в ряде крупнейших памятников позднеримского и раннесредневекового мира, а потому его "миграция" хорошо вписывается в практику сполий — повторного использования античных деталей в новых идеологических контекстах. Исследователи предполагают, что плита могла быть частью архитектурного декора в Италии, вероятнее всего — в Равенне, а уже потом оказалась на севере.

Такая логика объясняет и практическую сторону вопроса: перевозить необработанный камень напрямую из Анатолии в Германию в эпоху Отто было бы крайне сложно, тогда как вывоз готовых античных элементов из итальянских городов был распространённым путём "переноса престижности". Сам Отто I долго находился в Северной Италии, а Магдебург сделал опорным центром своей власти, поэтому подобный материал мог стать символическим маркером преемственности имперской идеи, сопоставимой с другими примерами средневекового имперского символизма.

Реставрация гробницы продолжится до 2026 года, а результаты исследований планируют показывать посетителям через экспозиции и цифровые материалы в соборе. История одной плиты в итоге превратилась в наглядное напоминание о том, насколько тесно Европа была связана со Средиземноморьем задолго до современности.

