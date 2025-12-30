Прочитала статистику — и стало страшно: каждый четвёртый ребёнок в Европе уже с лишним весом

Проблема лишнего веса у детей в Европе перестала быть частным вопросом отдельных семей и всё чаще рассматривается как системный вызов для здравоохранения. Новые данные показывают, что каждый четвёртый ребёнок младшего школьного возраста уже сталкивается с избыточной массой тела. Особенно тревожит рост показателей ожирения в ряде стран после пандемии. Об этом сообщает Здоровье Mail со ссылкой на Европейское бюро ВОЗ.

Детский лишний вес: масштаб проблемы

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения представило результаты масштабного исследования, охватившего 37 европейских стран. В выборку вошли дети в возрасте от 7 до 9 лет — период, когда формируются базовые пищевые и поведенческие привычки. Согласно данным отчёта, избыточный вес зафиксирован у 25 % детей, а клиническое ожирение диагностировано у 11 %.

Эксперты отмечают, что такие показатели говорят не только о медицинской, но и о социальной проблеме. На вес ребёнка влияют доступность здорового питания, уровень физической активности, семейные привычки и городская среда. При этом последствия лишнего веса могут проявляться не сразу, а спустя годы.

Почему мальчики страдают чаще

Отдельное внимание в исследовании уделено гендерным различиям. Согласно статистике, именно мальчики чаще оказываются в группе риска. Лишний вес выявлен у 27 % мальчиков, тогда как среди девочек этот показатель составляет 23 %. Ожирение диагностировано у 13 % мальчиков против 9 % девочек.

Специалисты связывают это с сочетанием факторов: различиями в режиме активности, пищевых предпочтениях и, в ряде случаев, менее ранним вниманием к проблеме со стороны взрослых. Эти данные подчёркивают необходимость адресных профилактических программ, учитывающих пол и возраст ребёнка.

Влияние пандемии и различия между странами

После пандемии COVID-19 ситуация с детским ожирением изменилась неравномерно. Рост числа детей с лишним весом зафиксирован в Швеции, Словении, Болгарии и на Мальте. Ограничения, снижение физической активности и изменение режима питания стали для многих семей долгосрочным фактором риска.

В то же время есть и позитивные примеры. В Испании, Италии, Израиле и Греции показатели ожирения среди детей пошли на спад. Эксперты связывают это с государственными программами по популяризации здорового питания, школьными инициативами и повышением осведомлённости родителей.

Чем опасен лишний вес в детстве

Медики подчёркивают, что избыточная масса тела в раннем возрасте значительно повышает риск серьёзных заболеваний в будущем. Среди них сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, гормональные и метаболические нарушения. Кроме того, лишний вес может влиять на самооценку ребёнка и его психологическое состояние.

Формирование здоровых привычек, особенно в питании и движении, должно начинаться как можно раньше. Это снижает вероятность того, что проблемы с весом перейдут во взрослую жизнь.

Роль родителей и семьи

Эксперты подчёркивают, что ключевая роль в профилактике детского ожирения принадлежит семье. Родителям важно следить за рационом ребёнка, ограничивать ультрапереработанные продукты и поощрять регулярную физическую активность. Не менее значима поддержка эмоционального благополучия и личный пример взрослых.

Здоровые привычки, заложенные в детстве, становятся основой крепкого здоровья на десятилетия вперёд и помогают снизить риски, которые сегодня фиксируют международные исследования.