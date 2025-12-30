Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Толстый ребёнок
Толстый ребёнок
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:38

Прочитала статистику — и стало страшно: каждый четвёртый ребёнок в Европе уже с лишним весом

Каждый четвертый ребенок 7–9 лет в Европе имеет лишний вес — Европейское бюро ВОЗ

Проблема лишнего веса у детей в Европе перестала быть частным вопросом отдельных семей и всё чаще рассматривается как системный вызов для здравоохранения. Новые данные показывают, что каждый четвёртый ребёнок младшего школьного возраста уже сталкивается с избыточной массой тела. Особенно тревожит рост показателей ожирения в ряде стран после пандемии. Об этом сообщает Здоровье Mail со ссылкой на Европейское бюро ВОЗ.

Детский лишний вес: масштаб проблемы

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения представило результаты масштабного исследования, охватившего 37 европейских стран. В выборку вошли дети в возрасте от 7 до 9 лет — период, когда формируются базовые пищевые и поведенческие привычки. Согласно данным отчёта, избыточный вес зафиксирован у 25 % детей, а клиническое ожирение диагностировано у 11 %.

Эксперты отмечают, что такие показатели говорят не только о медицинской, но и о социальной проблеме. На вес ребёнка влияют доступность здорового питания, уровень физической активности, семейные привычки и городская среда. При этом последствия лишнего веса могут проявляться не сразу, а спустя годы.

Почему мальчики страдают чаще

Отдельное внимание в исследовании уделено гендерным различиям. Согласно статистике, именно мальчики чаще оказываются в группе риска. Лишний вес выявлен у 27 % мальчиков, тогда как среди девочек этот показатель составляет 23 %. Ожирение диагностировано у 13 % мальчиков против 9 % девочек.

Специалисты связывают это с сочетанием факторов: различиями в режиме активности, пищевых предпочтениях и, в ряде случаев, менее ранним вниманием к проблеме со стороны взрослых. Эти данные подчёркивают необходимость адресных профилактических программ, учитывающих пол и возраст ребёнка.

Влияние пандемии и различия между странами

После пандемии COVID-19 ситуация с детским ожирением изменилась неравномерно. Рост числа детей с лишним весом зафиксирован в Швеции, Словении, Болгарии и на Мальте. Ограничения, снижение физической активности и изменение режима питания стали для многих семей долгосрочным фактором риска.

В то же время есть и позитивные примеры. В Испании, Италии, Израиле и Греции показатели ожирения среди детей пошли на спад. Эксперты связывают это с государственными программами по популяризации здорового питания, школьными инициативами и повышением осведомлённости родителей.

Чем опасен лишний вес в детстве

Медики подчёркивают, что избыточная масса тела в раннем возрасте значительно повышает риск серьёзных заболеваний в будущем. Среди них сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, гормональные и метаболические нарушения. Кроме того, лишний вес может влиять на самооценку ребёнка и его психологическое состояние.

Формирование здоровых привычек, особенно в питании и движении, должно начинаться как можно раньше. Это снижает вероятность того, что проблемы с весом перейдут во взрослую жизнь.

Роль родителей и семьи

Эксперты подчёркивают, что ключевая роль в профилактике детского ожирения принадлежит семье. Родителям важно следить за рационом ребёнка, ограничивать ультрапереработанные продукты и поощрять регулярную физическую активность. Не менее значима поддержка эмоционального благополучия и личный пример взрослых.

Здоровые привычки, заложенные в детстве, становятся основой крепкого здоровья на десятилетия вперёд и помогают снизить риски, которые сегодня фиксируют международные исследования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сильная ночная потливость может быть признаком рака — NHS сегодня в 13:57
Вы просыпаетесь в мокрой постели — и это не из-за жары: сигнал, который нельзя игнорировать

Британские врачи предупредили: мокрые простыни по утрам могут быть не безобидной мелочью, а сигналом серьёзных заболеваний.

Читать полностью » Антибиотики всё чаще не действуют из-за устойчивости бактерий — иммунолог Калинина сегодня в 13:51
Микробы стали умнее лекарств: медицина сталкивается с новой реальностью

Антибиотики всё чаще перестают работать против опасных бактерий. Почему это происходит и с какими рисками уже сталкивается медицина?

Читать полностью » Трансплантация органов от людей и животных могут дополнять друг друга — Каабак сегодня в 13:12
Трансплантация от животных: почему это может стать ключом к решению проблемы нехватки доноров

Технологии трансплантации животных могут стать важным дополнением к медицинской практике, несмотря на дефицит доноров. Религиозные запреты не станут препятствием для ксенотрансплантации.

Читать полностью » Алкоголь и еда могут вызвать сбои в ритме сердца, предупреждает — Покатилов сегодня в 13:12
Учащённое сердцебиение и головокружение после праздников: когда это сигнал опасности для сердца

Во время новогодних застолий важно учитывать симптомы "синдрома праздничного сердца" и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Читать полностью » Сорокин предупредил о рисках обморожений у детей зимой и дал советы по профилактике — Радио 1 сегодня в 13:12
Переохлаждение — скрытая угроза зимних прогулок: как защитить ребёнка от обморожений

Врач рассказал, как правильно одевать детей для зимних прогулок и что делать при первых признаках обморожения.

Читать полностью » В 2027 году вакцинация против ВПЧ станет доступной бесплатно для россиян — Леонов сегодня в 13:12
Прививка от ВПЧ войдёт в Национальный календарь прививок: что нужно знать о профилактике рака

В 2027 году вакцинация против вируса папилломы человека может стать бесплатной для всех россиян. Это шаг к улучшению онкопрофилактики в стране.

Читать полностью » Каял на слизистой меняет форму и размер глаз — визажисты сегодня в 11:22
Макияж вроде тот же, а эффект другой: один карандаш решает больше, чем кажется

Малозаметная деталь, которая меняет взгляд за секунды: как каял помогает сделать глаза выразительнее и почему визажисты считают его незаменимым инструментом.

Читать полностью » Писарева предупредила о высоком содержании калорий в новогодних блюдах — ТАСС сегодня в 11:20
Праздничное меню без последствий: как наслаждаться новогодними блюдами без ущерба для здоровья

Диетолог рассказал, как новогодние блюда могут перегрузить пищеварение, и предложил советы, как не переесть на праздники.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Прогулки на улице снижают риск заражения в праздники — вирусолог Зверев
Туризм
Арктика стала доступным туристическим направлением для россиян — Каганов
Туризм
Новогодний отдых в Красной Поляне обошёлся в 1,2 млн рублей — Readovka
Экономика
Юрист Исмаилов рассказал, за какие подарки на Новый год нужно платить НДФЛ
Наука
Марс мог стать обитаемым раньше Земли — Шон Джордан доцент химии
Еда
Горчица и сметана станут заменой майонеза на новогоднем столе — диетолог Соломатина
Красота и здоровье
Врачи советуют менять привычки при высоком холестерине — Daily Mail
Красота и здоровье
Ретро-наушники безопасны для ушей — отоларинголог Лесков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet