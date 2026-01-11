Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пылающий вулкан под ледником
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 14:15

Пробуждение древних титанов: сейсмическая активность может разбудить вулканы в Центральном массиве

Вулканическая активность в Центральном массиве Франции может возродить спящие вулканы – Паскуале Нардоне

Центральный массив Франции и его спящие вулканы остаются одной из самых популярных туристических достопримечательностей. Эти величественные горы, окружённые зелёными пейзажами и восстановленной природой, привлекают миллионы туристов ежегодно. Однако, последние научные данные дают основание полагать, что тишина этих вулканов может быть нарушена в ближайшем будущем. Некоторые учёные утверждают, что сейсмическая активность в регионе может привести к возрождению вулканов. Об этом сообщил физик Паскуале Нардоне в программе Weekend Première.

География Центрального массива

Центральный массив занимает площадь более 85,000 квадратных километров, что составляет около 15% территории Франции. Он охватывает множество вулканов, которые образуют цепь, расположенную между Альпами на востоке и Пиренеями на западе. В этих землях находится множество городов, таких как Клермон-Ферран, Сент-Этьен и Лимож. Все вулканы региона уже давно спят, а последнее извержение произошло около 6700 лет назад. Однако современные данные свидетельствуют о возможной активизации этих вулканов в будущем.

С 2024 года наблюдается заметная сейсмическая активность. Ученые зафиксировали 82 глубоких землетрясения в Центральном массиве, в том числе в районе Пуй-де-Дом. Одним из заметных событий стало землетрясение с магнитудой 3,8, которое ощутили в городах Ориак и Родез. Эти явления настораживают ученых, которые продолжают следить за изменениями.

"Мы не можем исключить сценарий, что вулканы могут проснуться в ближайшие несколько лет", — заявил исследователь CNRS Николай Шапиро в интервью для TF1.

Прогнозы и сейсмическая активность

Исследования, проведённые учеными из Университета Гренобльских Альп и CNRS, показали, что смещение земной коры в этом регионе может привести к возрождению вулканов. Анализ сейсмических данных и вибраций земли на очень низкой частоте показал, что магма под поверхностью Центрального массива всё ещё находится в движении на глубине 30 километров. Исследователи убеждены, что эта магма может подняться и активировать вулканическую деятельность.

Сколько времени потребуется, чтобы вулканы пробудились, учёные пока не могут точно сказать. Возможно, это займёт тысячи лет, сотни лет или даже несколько десятков лет. Но по словам Шапиро, с учетом текущей активности, нельзя исключить вероятность пробуждения вулканов в ближайшие годы.

Международное сотрудничество в исследованиях

Учёные из Гренобля активно обмениваются данными с коллегами из Германии, где также исследуют тектоническую активность. Например, в Эйфельской области были зафиксированы схожие явления на той же глубине, что позволяет наладить международное сотрудничество в области мониторинга сейсмических и вулканических процессов. Например, исследования в Эйфельской области позволяют наладить координацию между учеными.

Подобные проекты помогут ученым скоординировать свои усилия и усилить наблюдения за такими важными событиями, как возможные извержения. Более того, они могут дать ценную информацию для будущих исследований.

На фоне этих данных продолжается усиленная работа по мониторингу вулканической активности в Оверни. Несмотря на сейсмическую активность, пробуждение вулканов в Центральном массиве, скорее всего, не произойдёт в ближайшие годы. Однако учёные не исключают такой сценарий и будут продолжать наблюдения.

Алгоритмы усилили уверенность в ошибочных ответах — Гивон Баг психолог сегодня в 10:43
Лента гладит по голове и врёт: умные алгоритмы кормят мозг крошками знаний и морем уверенности

Алгоритмы в соцсетях создают ощущение глубоких знаний, но новое исследование показывает, как персонализация может незаметно искажать обучение.

Читать полностью » Ледник Туэйтса начал разрушаться быстрее — Phys.org сегодня в 6:46
Ледник, который может затопить мир: срочная миссия учёных к берегам Антарктиды началась прямо сейчас

Международная экспедиция отправилась в Антарктиду изучать ледник Туэйтса: учёные уточнят скорость его разрушения и риски для уровня моря.

Читать полностью » Ледник Прудхо-Доум может растаять к 2100 году из-за глобального потепления – Nature Geoscience сегодня в 2:14
Последний час ледника Прудхо-Доум: что тает на глазах и что скрывает его ледяная оболочка

Учёные предсказали таяние ледника Прудхо-Доум в Гренландии к 2100 году, что усилит последствия глобального потепления и повышения уровня моря. Прогнозы показывают значительные изменения для прибрежных экосистем.

Читать полностью » Выхлопы космических аппаратов загрязняют поверхность Луны — Journal of Geophysical вчера в 21:50
Космос без выхлопа не бывает: лунные миссии рискуют испортить главную улику происхождения жизни

Учёные предупреждают о рисках загрязнения Луны выхлопами космических аппаратов и объясняют, почему это может помешать поиску следов происхождения жизни.

Читать полностью » Молекула CaAKG улучшает память при болезни Альцгеймера — Aging Cell вчера в 17:06
Провалы в памяти — это не приговор: учёные выяснили, как укрепить мосты между нейронами

Учёные из Сингапура выяснили, что естественный метаболит CaAKG может защищать мозг от ранних проявлений Альцгеймера и поддерживать память.

Читать полностью » Учёные нашли выбросы метана в глубинах Гренландского моря – Ocean Census Arctic Deep вчера в 13:14
Подводный мир, заточённый в вечной тьме: уникальная экосистема на дне Гренландского моря изменяет всё

Уникальное открытие в Гренландском море: на глубине 3640 метров была найдена экосистема с улитками и морскими червями, поддерживающая жизнь благодаря метану и сульфиду. Ученые обеспокоены угрозами для таких экосистем в будущем.

Читать полностью » Учёные зафиксировали скрытые каналы таяния подо льдом Антарктиды — Science Advances вчера в 9:46
Подо льдом Антарктиды нашли странные структуры — после этого исследовательская миссия исчезла

Экспедиция под шельфовый ледник Антарктиды раскрыла скрытые структуры подо льдом и показала, как локальное таяние меняет устойчивость ледников.

Читать полностью » Рукопись Войнича датировали XV веком с помощью радиоуглеродного анализа — Cryptologia вчера в 5:42
Текст, который сводил с ума историков, теперь можно подделать за 5 минут — вот как это работает

Шифр Naibbe с картами и костями создаёт текст, похожий на рукопись Войнича. Учёные считают, что это намёк на способ её создания.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы из России активнее бронируют летние туры в Стамбул — координатор Санджар
Экономика
Банки обяжут снижать ставки по действующим кредитам — депутат Слуцкий
Дом
Перегрузка стиральной машины ускоряет износ подшипников — DeLonghi
Спорт и фитнес
Планка укрепила мышцы кора и стабилизировала позвоночник — Йельский университет
Экономика
Производители сократили варианты конфигураций ноутбуков из-за памяти — аналитики
Авто и мото
Премиальные автомобили подорожают в России до 25% — эксперт Баранов
Питомцы
Попугаев нельзя снимать со вспышкой — зоологи
Экономика
Экспорт удобрений из России в США вырос на 44 процента — РИА Новости
