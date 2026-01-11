Пробуждение древних титанов: сейсмическая активность может разбудить вулканы в Центральном массиве

Центральный массив Франции и его спящие вулканы остаются одной из самых популярных туристических достопримечательностей. Эти величественные горы, окружённые зелёными пейзажами и восстановленной природой, привлекают миллионы туристов ежегодно. Однако, последние научные данные дают основание полагать, что тишина этих вулканов может быть нарушена в ближайшем будущем. Некоторые учёные утверждают, что сейсмическая активность в регионе может привести к возрождению вулканов. Об этом сообщил физик Паскуале Нардоне в программе Weekend Première.

География Центрального массива

Центральный массив занимает площадь более 85,000 квадратных километров, что составляет около 15% территории Франции. Он охватывает множество вулканов, которые образуют цепь, расположенную между Альпами на востоке и Пиренеями на западе. В этих землях находится множество городов, таких как Клермон-Ферран, Сент-Этьен и Лимож. Все вулканы региона уже давно спят, а последнее извержение произошло около 6700 лет назад. Однако современные данные свидетельствуют о возможной активизации этих вулканов в будущем.

С 2024 года наблюдается заметная сейсмическая активность. Ученые зафиксировали 82 глубоких землетрясения в Центральном массиве, в том числе в районе Пуй-де-Дом. Одним из заметных событий стало землетрясение с магнитудой 3,8, которое ощутили в городах Ориак и Родез. Эти явления настораживают ученых, которые продолжают следить за изменениями.

"Мы не можем исключить сценарий, что вулканы могут проснуться в ближайшие несколько лет", — заявил исследователь CNRS Николай Шапиро в интервью для TF1.

Прогнозы и сейсмическая активность

Исследования, проведённые учеными из Университета Гренобльских Альп и CNRS, показали, что смещение земной коры в этом регионе может привести к возрождению вулканов. Анализ сейсмических данных и вибраций земли на очень низкой частоте показал, что магма под поверхностью Центрального массива всё ещё находится в движении на глубине 30 километров. Исследователи убеждены, что эта магма может подняться и активировать вулканическую деятельность.

Сколько времени потребуется, чтобы вулканы пробудились, учёные пока не могут точно сказать. Возможно, это займёт тысячи лет, сотни лет или даже несколько десятков лет. Но по словам Шапиро, с учетом текущей активности, нельзя исключить вероятность пробуждения вулканов в ближайшие годы.

Международное сотрудничество в исследованиях

Учёные из Гренобля активно обмениваются данными с коллегами из Германии, где также исследуют тектоническую активность. Например, в Эйфельской области были зафиксированы схожие явления на той же глубине, что позволяет наладить международное сотрудничество в области мониторинга сейсмических и вулканических процессов. Например, исследования в Эйфельской области позволяют наладить координацию между учеными.

Подобные проекты помогут ученым скоординировать свои усилия и усилить наблюдения за такими важными событиями, как возможные извержения. Более того, они могут дать ценную информацию для будущих исследований.

На фоне этих данных продолжается усиленная работа по мониторингу вулканической активности в Оверни. Несмотря на сейсмическую активность, пробуждение вулканов в Центральном массиве, скорее всего, не произойдёт в ближайшие годы. Однако учёные не исключают такой сценарий и будут продолжать наблюдения.