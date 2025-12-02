Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Kia Optima
Kia Optima
© Wikipedia by SsmIntrigue is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 10:48

Популярность обманчива: три Kia, которые превращают владельцев в постоянных клиентов сервиса

У дизельного Kia Sportage фиксируются проблемы топливной системы и поршневой группы — автоэксперт Ковалев

Некоторые автомобили остаются в рейтингах продаж годами, но именно массовость иногда скрывает те технические просчёты, которые могут обернуться дорогостоящими поломками. Об этом сообщает издание "Российская газета". Автоэксперт Александр Ковалев напомнил, что даже у марок с высоким уровнем доверия встречаются модели, требующие особого внимания перед покупкой.

Kia Optima: уязвимость силового агрегата

Наиболее обсуждаемой проблемой у Kia Optima остаётся повышенный расход масла, который со временем может привести к появлению задиров в цилиндрах. Уязвимость особенно характерна для моторов 2.4 GDI, где сочетание конструктивных особенностей и стиля эксплуатации ускоряет износ. При динамичной езде двигатель нередко работает на повышенных нагрузках, что сокращает его ресурс и увеличивает риск дорогостоящего ремонта.

Эксперт затронул тему чувствительности силового агрегата к привычкам водителя. Он указал, что активная манера вождения способна усугубить уже существующие слабые места. По его словам, владельцы, игнорирующие изменения в поведении мотора, чаще других сталкиваются с необходимостью преждевременного восстановления двигателя.

Kia Sportage: уязвимые системы под обманчивой надёжностью

Ситуация со Sportage четвёртого поколения во многом схожа. У дизельных модификаций наиболее заметные нарекания связаны с топливной системой и поршневой группой. На практике владельцы нередко сталкиваются с нестабильной работой мотора, ухудшением тяги и повышенным износом основных элементов. Дополнительным фактором риска становится ненадёжная коробка передач, которая на пробеге выше среднего может потребовать капитального вмешательства.

При этом сама модель воспринимается как типичный семейный кроссовер, что создаёт иллюзию проверенной конструкции. Ковалев подчеркнул, что за внешней привычностью скрываются непредсказуемые расходы, особенно если машина эксплуатируется в интенсивном режиме или её техническая история известна не полностью.

Kia Sorento: слабая ходовая часть и риск комплексных поломок

Наиболее проблемной в линейке остаётся Kia Sorento выпуска 2011-2016 годов. У этих автомобилей особенно уязвима ходовая часть: при большом пробеге одновременно могут выйти из строя подвеска, муфта полного привода и рулевая рейка. Именно сочетание нескольких одновременных неисправностей делает эксплуатацию изношенных экземпляров финансово рискованной.

По словам эксперта, лучше избегать покупки таких машин, если они уже преодолели значительный километраж. Он подчеркнул, что восстановление сразу нескольких узлов требует серьёзных вложений, которые часто превосходят выгоду от изначально невысокой стоимости автомобиля на вторичном рынке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перекупщики скрывают 40% ДТП от онлайн-проверок авто — автоэксперт сегодня в 0:11
Жаль, что не знал этого раньше: как один простой шаг спас меня от покупки битого авто

Почему отчёты сайтов объявлений могут вводить в заблуждение и какие проверки действительно помогают не купить проблемный автомобиль?

Читать полностью » Загрязнённые автомобильные фильтры ускоряют износ двигателя и ухудшают работу систем — naavtotrasse.ru вчера в 22:55
Беру недорогой фильтр — и через пару месяцев машина ведёт себя странно: жаль, что узнал поздно

Многие автомобилисты недооценивают влияние фильтров на состояние двигателя и комфорта, но экономия на этих расходниках способна привести к дорогостоящим поломкам.

Читать полностью » Износ тормозных колодок становится главной причиной поломок авто — Favorit Motors вчера в 20:31
Когда тормоза молчат — беда уже близко: как машина предупреждает о поломке

Как вовремя определить износ тормозных колодок и избежать опасных ситуаций на дороге. Признаки, советы и важные нюансы, о которых стоит помнить каждому водителю.

Читать полностью » Плавное вождение снижает расход топлива на 30% — моторист вчера в 18:08
Жаль, что не знал раньше: один щелчок переключателя — и топливо кончается медленнее

Как снизить расход топлива без дорогостоящих доработок? Моторист рассказал о простых секретах, которые помогут экономить на заправках ежедневно.

Читать полностью » Летняя и зимняя жидкость для стеклоомывателя отличаются составом и температурой замерзания — автомеханик Павлов вчера в 16:59
Секрет кристально чистого стекла зимой раскрыт — вы используете не ту жидкость

Летняя и зимняя стеклоомывающая жидкость различаются по составу, функции и запаху. Узнайте, как правильно выбрать "омывайку" и избежать ошибок при замене сезонной жидкости.

Читать полностью » Россияне продолжают покупать автомобили за рубежом — Auto.ru вчера в 14:14
Деньги уходят, а машины нет: как россияне теряют всё на границе

Импорт автомобиля из-за границы остаётся актуальным, но оплата и переводы требуют осторожности. Разбираемся, как безопасно оплатить покупку и избежать потерь.

Читать полностью » Страховые задерживают ремонт из-за разрыва поставок деталей — автоэксперты вчера в 14:09
Страховой ремонт завис на месяцы — ключевая причина шокирует водителей: бюрократия тут ни при чём

Дефицит деталей превращает страховой ремонт в долгий процесс: эксперты объясняют, почему задержки становятся нормой и как автовладельцам выбирать между компенсацией и ожиданием.

Читать полностью » Кражи документов из авто часто происходят у торговых центров — ГАИ вчера в 12:46
Жаль, что не знал раньше: простой способ уберечь документы от кражи в автомобиле

Где в машине можно хранить документы так, чтобы их не нашли злоумышленники? Полиция объяснила самые безопасные и самые опасные места для автолюбителей.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Сильный дождь повышает риск ЧС в Крыму — пресс-служба МЧС
ЮФО
Осенние условия укрепляют урожайный потенциал Крыма — доцент Потанин
Наука
Сатурн достиг противостояния и стал ярче на небе — Space.com
ЮФО
Сочи и Адлер входят в топ направлений у молодых туристов — аналитики
Общество
Верховный суд объявил ревизию отчётных форм — председатель ВС Краснов
Питомцы
Учёные выявили общие гены тревожности у людей и ретриверов — PNAS
Авто и мото
Быстрый износ шин у автомобилей вызывает нарушенный сход-развал — СберАвто
Авто и мото
Россияне потратили 825,2 млрд рублей на подержанные автомобили в октябре 2025 — Автостат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet