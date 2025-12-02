Популярность обманчива: три Kia, которые превращают владельцев в постоянных клиентов сервиса

Некоторые автомобили остаются в рейтингах продаж годами, но именно массовость иногда скрывает те технические просчёты, которые могут обернуться дорогостоящими поломками. Об этом сообщает издание "Российская газета". Автоэксперт Александр Ковалев напомнил, что даже у марок с высоким уровнем доверия встречаются модели, требующие особого внимания перед покупкой.

Kia Optima: уязвимость силового агрегата

Наиболее обсуждаемой проблемой у Kia Optima остаётся повышенный расход масла, который со временем может привести к появлению задиров в цилиндрах. Уязвимость особенно характерна для моторов 2.4 GDI, где сочетание конструктивных особенностей и стиля эксплуатации ускоряет износ. При динамичной езде двигатель нередко работает на повышенных нагрузках, что сокращает его ресурс и увеличивает риск дорогостоящего ремонта.

Эксперт затронул тему чувствительности силового агрегата к привычкам водителя. Он указал, что активная манера вождения способна усугубить уже существующие слабые места. По его словам, владельцы, игнорирующие изменения в поведении мотора, чаще других сталкиваются с необходимостью преждевременного восстановления двигателя.

Kia Sportage: уязвимые системы под обманчивой надёжностью

Ситуация со Sportage четвёртого поколения во многом схожа. У дизельных модификаций наиболее заметные нарекания связаны с топливной системой и поршневой группой. На практике владельцы нередко сталкиваются с нестабильной работой мотора, ухудшением тяги и повышенным износом основных элементов. Дополнительным фактором риска становится ненадёжная коробка передач, которая на пробеге выше среднего может потребовать капитального вмешательства.

При этом сама модель воспринимается как типичный семейный кроссовер, что создаёт иллюзию проверенной конструкции. Ковалев подчеркнул, что за внешней привычностью скрываются непредсказуемые расходы, особенно если машина эксплуатируется в интенсивном режиме или её техническая история известна не полностью.

Kia Sorento: слабая ходовая часть и риск комплексных поломок

Наиболее проблемной в линейке остаётся Kia Sorento выпуска 2011-2016 годов. У этих автомобилей особенно уязвима ходовая часть: при большом пробеге одновременно могут выйти из строя подвеска, муфта полного привода и рулевая рейка. Именно сочетание нескольких одновременных неисправностей делает эксплуатацию изношенных экземпляров финансово рискованной.

По словам эксперта, лучше избегать покупки таких машин, если они уже преодолели значительный километраж. Он подчеркнул, что восстановление сразу нескольких узлов требует серьёзных вложений, которые часто превосходят выгоду от изначально невысокой стоимости автомобиля на вторичном рынке.