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Путин назвал проблему с переводами главной в торговле РФ и КНР
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:51

Путин назвал проблему с переводами главной в торговле РФ и КНР

Президент России Владимир Путин отметил, что трудности с денежными транзакциями тормозят расширение торговли между Россией и Китаем.

В ходе пресс-конференции по итогам поездки в Китай он подчеркнул, что возможно ли российско-китайское сотрудничество как-то противостоять санкциям. Однако проблемы с финансовой проводкой мешают этому процессу. Это ограничивает возможности увеличения объема закупок продукции.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

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