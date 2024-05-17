Президент России Владимир Путин отметил, что трудности с денежными транзакциями тормозят расширение торговли между Россией и Китаем.



В ходе пресс-конференции по итогам поездки в Китай он подчеркнул, что возможно ли российско-китайское сотрудничество как-то противостоять санкциям. Однако проблемы с финансовой проводкой мешают этому процессу. Это ограничивает возможности увеличения объема закупок продукции.

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