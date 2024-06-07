После атак с применением ракет по украинским электростанциям ситуация с прекращением поставок электроэнергии в столице Украины стала более сложной, сообщает американское издание The Washington Post.
Согласно донесению издания, проблемы с электричеством начались с начала недели и усугублялись с каждым днем, оставляя большую часть Киева во мраке за исключением коротких периодов в течение дня.
Согласно материалу, в некоторых районах столицы обстановка настолько тяжела, что даже светофоры перестали функционировать, целые районы остались во тьме.
Электроснабжение включают лишь на небольшой промежуток времени в сутки, отметили журналисты. Автор статьи подчеркнул, что проблемы с электричеством привели к разделению жителей Киева на "зажиточных" и "неимущих", даже обитатели некоторых роскошных домов оказались в последней категории.
Во вторник глава украинской энергетической компании YASNO (входящей в состав холдинга ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в столице введены чрезвычайные отключения электроэнергии.
Фото: www.facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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