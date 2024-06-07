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На Украине набирает обороты энергетический кризис
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:58

На Украине набирает обороты энергетический кризис

После атак с применением ракет по украинским электростанциям ситуация с прекращением поставок электроэнергии в столице Украины стала более сложной, сообщает американское издание The Washington Post.

Согласно донесению издания, проблемы с электричеством начались с начала недели и усугублялись с каждым днем, оставляя большую часть Киева во мраке за исключением коротких периодов в течение дня.

Согласно материалу, в некоторых районах столицы обстановка настолько тяжела, что даже светофоры перестали функционировать, целые районы остались во тьме.

Электроснабжение включают лишь на небольшой промежуток времени в сутки, отметили журналисты. Автор статьи подчеркнул, что проблемы с электричеством привели к разделению жителей Киева на "зажиточных" и "неимущих", даже обитатели некоторых роскошных домов оказались в последней категории.

Во вторник глава украинской энергетической компании YASNO (входящей в состав холдинга ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что в столице введены чрезвычайные отключения электроэнергии.

Фото: www.facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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