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В огромной пробке на границе России и Грузии
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В огромной пробке на границе России и Грузии "застряли" более трёх тысяч большегрузов

На российско-грузинской границе в районе контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс", расположенного в Северной Осетии, образовалась огромная пробка. Согласно информации, опубликованной Центром организации дорожного движения республики, тысячи большегрузов ожидают возможности пересечь государственную границу.

По состоянию на утро вторника, в электронной системе очередности зафиксировано более трех тысяч грузовых транспортных средств, ожидающих разрешения на проезд. Эта цифра наглядно демонстрирует масштаб возникшей проблемы.

В связи с создавшейся ситуацией руководство Северной Осетии приняло решение о введении режима повышенной готовности. Глава республики сообщил о принятии мер по ограничению въезда грузовиков на территорию региона до тех пор, пока не освободятся места на специально отведенных стоянках.

Стоит отметить, что Военно-Грузинская дорога, проходящая через высокогорные районы, в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, соединяющим Российскую Федерацию с Грузией и Арменией. Это обстоятельство делает данный транспортный коридор особенно важным для грузоперевозок и международной торговли в регионе.

Фото: From Wikimedia Commons/ Clay Gilliland (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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