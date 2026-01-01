Прямолинейные британцы и шумные американцы: как египтяне воспринимают туристов из разных стран
Египет давно стал популярным направлением для российских туристов, но не все гости воспринимаются одинаково. Многие жители Хургады, Шарм-эль-Шейха и Каира признают, что они умеют "читать" туристов по поведению, а не по паспорту. Корреспондент "Турпрома" пообщался с местными отельерами, гидами и жителями, чтобы разобраться, в чем заключается разница в отношениях с туристами.
Уважение или терпение: что важно для египтян
Важно понять, что египтяне редко показывают своё раздражение открыто. Даже если турист ведет себя неприятно, они будут улыбаться и оставаться вежливыми. Но между уважением и терпением — огромная разница.
Уважаемому туристу:
-
Помогают без расчёта на чаевые.
-
Идут навстречу в мелочах.
-
Объясняют, а не отмахиваются.
-
Запоминают и здороваются повторно.
Того, кого лишь терпят:
-
Обслуживают формально.
-
Стараются сократить контакт.
-
Не предлагают дополнительных опций.
-
Воспринимают как временную проблему.
Туристы, к которым относятся с уважением
Наибольшее уважение вызывают туристы, которые ведут себя спокойно и не демонстрируют превосходства. Это, как правило:
-
Немцы
-
Скандинавы
-
Часть туристов из Восточной Европы
-
Индивидуальные путешественники
Они редко повышают голос, не спорят из-за мелочей и стараются понять местные правила.
"Если человек говорит спокойно и с уважением — неважно, откуда он", — объясняет гид из Луксора.
Русские туристы: уважение и усталость
Отношение к россиянам в Египте двоякое. С одной стороны, русские давно считаются ключевыми гостями курортов. С другой — накопилась усталость от определённых моделей поведения.
Египтяне отмечают у русских:
-
Эмоциональность
-
Требовательность
-
Склонность к сравнению сервиса
-
Активное использование фразы "должны"
При этом многие подчёркивают, что русские могут быть очень благодарными, если чувствуют искреннее отношение.
"Русские либо лучшие гости, либо самые сложные — середины почти нет", — признаётся менеджер отеля в Хургаде.
Британцы и американцы: громко, но понятно
Туристов из Великобритании и США в Египте воспринимают как шумных, но предсказуемых. Их не всегда любят, но почти всегда понимают.
Среди их характерных черт:
-
Прямолинейность
-
Активное использование жалоб
-
Привычка отстаивать свои права
"С ними тяжело, но ясно. Это лучше, чем молчаливое недовольство", — говорит сотрудник ресепшена в Шарм-эль-Шейхе.
Что сильнее всего раздражает египтян
Независимо от национальности, есть несколько факторов, которые почти всегда переводят туриста в категорию "терпят":
-
Крик
-
Уничижительный тон
-
Публичные сцены
-
Отказ уважать местные традиции
Египтяне особенно болезненно реагируют на фразы вроде "мы вас кормим" или "без нас у вас ничего нет".
Чаевые — не главное
Миф о том, что в Египте всё решают чаевые, местные называют вредным. Бакшиш важен, но он не заменяет уважения.
Египтяне подчёркивают:
-
Грубость не компенсируется деньгами.
-
Демонстративные чаевые вызывают раздражение.
-
Уважение ценится выше суммы.
"Маленькое спасибо может значить больше, чем крупная купюра", — объясняют местные.
Египетская логика гостеприимства
Египет — это общество с сильным чувством достоинства. Здесь важно "сохранить лицо" и не поставить человека в неловкое положение.
Конфликты стараются урегулировать улыбкой, недовольство выражается косвенно, а прямой нажим воспринимается болезненно. Турист может быть уверен, что его обслужили идеально — но на самом деле его просто вежливо "переждали".
Главный вывод от местных
Египтяне уважают не кошелёк и не паспорт, а тон общения. Туриста уважают, если он:
-
Говорит спокойно
-
Не унижает
-
Интересуется культурой
-
Признаёт, что он гость.
