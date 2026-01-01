Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Древняя египетская культура и цивилизация
Андрей Волков Опубликована сегодня в 11:18

Прямолинейные британцы и шумные американцы: как египтяне воспринимают туристов из разных стран

Египтяне оценивают туристов по поведению, а не по паспорту — ТурПром

Египет давно стал популярным направлением для российских туристов, но не все гости воспринимаются одинаково. Многие жители Хургады, Шарм-эль-Шейха и Каира признают, что они умеют "читать" туристов по поведению, а не по паспорту. Корреспондент "Турпрома" пообщался с местными отельерами, гидами и жителями, чтобы разобраться, в чем заключается разница в отношениях с туристами.

Уважение или терпение: что важно для египтян

Важно понять, что египтяне редко показывают своё раздражение открыто. Даже если турист ведет себя неприятно, они будут улыбаться и оставаться вежливыми. Но между уважением и терпением — огромная разница.

Уважаемому туристу:

  • Помогают без расчёта на чаевые.

  • Идут навстречу в мелочах.

  • Объясняют, а не отмахиваются.

  • Запоминают и здороваются повторно.

Того, кого лишь терпят:

  • Обслуживают формально.

  • Стараются сократить контакт.

  • Не предлагают дополнительных опций.

  • Воспринимают как временную проблему.

Туристы, к которым относятся с уважением

Наибольшее уважение вызывают туристы, которые ведут себя спокойно и не демонстрируют превосходства. Это, как правило:

  • Немцы

  • Скандинавы

  • Часть туристов из Восточной Европы

  • Индивидуальные путешественники

Они редко повышают голос, не спорят из-за мелочей и стараются понять местные правила.

"Если человек говорит спокойно и с уважением — неважно, откуда он", — объясняет гид из Луксора.

Русские туристы: уважение и усталость

Отношение к россиянам в Египте двоякое. С одной стороны, русские давно считаются ключевыми гостями курортов. С другой — накопилась усталость от определённых моделей поведения.

Египтяне отмечают у русских:

  • Эмоциональность

  • Требовательность

  • Склонность к сравнению сервиса

  • Активное использование фразы "должны"

При этом многие подчёркивают, что русские могут быть очень благодарными, если чувствуют искреннее отношение.

"Русские либо лучшие гости, либо самые сложные — середины почти нет", — признаётся менеджер отеля в Хургаде.

Британцы и американцы: громко, но понятно

Туристов из Великобритании и США в Египте воспринимают как шумных, но предсказуемых. Их не всегда любят, но почти всегда понимают.

Среди их характерных черт:

  • Прямолинейность

  • Активное использование жалоб

  • Привычка отстаивать свои права

"С ними тяжело, но ясно. Это лучше, чем молчаливое недовольство", — говорит сотрудник ресепшена в Шарм-эль-Шейхе.

Что сильнее всего раздражает египтян

Независимо от национальности, есть несколько факторов, которые почти всегда переводят туриста в категорию "терпят":

  • Крик

  • Уничижительный тон

  • Публичные сцены

  • Отказ уважать местные традиции

Египтяне особенно болезненно реагируют на фразы вроде "мы вас кормим" или "без нас у вас ничего нет".

Чаевые — не главное

Миф о том, что в Египте всё решают чаевые, местные называют вредным. Бакшиш важен, но он не заменяет уважения.

Египтяне подчёркивают:

  • Грубость не компенсируется деньгами.

  • Демонстративные чаевые вызывают раздражение.

  • Уважение ценится выше суммы.

"Маленькое спасибо может значить больше, чем крупная купюра", — объясняют местные.

Египетская логика гостеприимства

Египет — это общество с сильным чувством достоинства. Здесь важно "сохранить лицо" и не поставить человека в неловкое положение.

Конфликты стараются урегулировать улыбкой, недовольство выражается косвенно, а прямой нажим воспринимается болезненно. Турист может быть уверен, что его обслужили идеально — но на самом деле его просто вежливо "переждали".

Главный вывод от местных

Египтяне уважают не кошелёк и не паспорт, а тон общения. Туриста уважают, если он:

  • Говорит спокойно

  • Не унижает

  • Интересуется культурой

  • Признаёт, что он гость.

