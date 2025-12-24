Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Великая Китайская стена
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 12:16

Призраки прошлого: археологи нашли участок дороги, который не должен был быть найден

Невероятное открытие в Китае: археологи нашли 13-километровый участок знаменитой Императорской дороги династии Цинь, который проливает новый свет на один из величайших инфраструктурных проектов в истории человечества.

Этот участок является частью магистрали, протянувшейся на почти 900 километров через север Китая и сыгравшей важную роль в военной стратегии Цинь Шихуанди. О находке стало известно 9 декабря после завершения исследований, начавшихся в прошлом году Институтом охраны культурного наследия города Юйлинь в провинции Шэньси, сообщает South China Morning Post.

Дорога Цинь: чудо древней инженерии

Императорская дорога династии Цинь была построена по указу первого императора Китая, Цинь Шихуанди. Это был один из самых амбициозных проектов своего времени, завершённый за пять лет. Археологические раскопки, проведенные на недавно найденном участке, подтвердили использование передовых для того времени строительных технологий: прямые траншеи, укрепление склонов с помощью утрамбованной земли и плотное дорожное покрытие. Средняя ширина дороги составляла около 40 метров, что по современным меркам позволяет считать её четырёхполосной магистралью.

Исторические документы описывают, как рабочие "срезали горы и засыпали долины", чтобы создать прямой маршрут, соединяющий столицу династии Цинь, Сяньян (современный Сиань), с важным стратегическим пунктом на севере — Цзююанем (современный Баотоу). Эта дорога позволяла быстро перемещать войска для защиты от набегов кочевников хунну, представлявших большую угрозу для Китая того времени.

Поселение почтовой станции и новые археологические находки

Помимо самой дороги, археологи также обнаружили небольшое поселение, которое, по всей вероятности, служило почтовой станцией в эпоху Цинь и Хань. На этом месте были найдены фрагменты керамики, которые помогли подтвердить возраст и назначение объекта.

"Императорская дорога Цинь — второй по значимости проект оборонительного назначения в древнем Китае после Великой Китайской стены", — утверждает China Cultural Heritage News, ссылаясь на источники из Государственного управления культурного наследия.

Императорская дорога и ее роль в древнем Китае

Археологи использовали спутниковые технологии, чтобы выявить следы дороги, видимые на участках, где когда-то была пустыня, а теперь растет растительность. На недавно обнаруженном участке сохранились девять прямых участков траншей и уплотнённые слои земли, которые укрепляли откосы. Также были найдены следы, оставленные движением пешеходов и колес, а также спрессованные основания дорог. Ширина дороги варьировалась от 40 до 60 метров, а расстояние до окружающих горных проходов составляло от 50 до 90 метров.

Дорога Цинь, как и Великая Китайская стена, играла важную роль в защите от вторжений хунну. Стена обеспечивала длительную оборону, а дорога позволяла быстро перебрасывать войска и ресурсы на важнейшие участки фронта.

Открытие, которое подтверждает древние записи

Историк Сыма Цянь в своих "Исторических записках" описывал строительство Императорской дороги Цинь, начавшееся в 212 году до н. э. по приказу Цинь Шихуанди и завершившееся в 207 году до н. э., уже при его сыне. Летописец подробно рассказал о процессе строительства дороги, включая срезание гор и засыпку долин, а также использовании огромных объёмов утрамбованной земли для выравнивания пути.

Время, когда была построена эта дорога, совпало с пиком могущества династии Цинь, но с её ослаблением магистраль, как и Великая стена, утратила свою первостепенную оборонительную роль и стала использоваться завоевателями, против которых и создавалась.

Археологические исследования продолжаются

После утраты точного маршрута дороги в последующие столетия её остатки были скрыты природными и антропогенными воздействиями. В 1974 году был обнаружен один из её участков, и с тех пор археологи ведут поиски оставшихся фрагментов.

В 2009 году участок Императорской дороги в уезде Фу, провинция Шэньси, был признан одним из десяти величайших археологических открытий Китая.

