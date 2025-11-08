Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осьминог-призрак
Осьминог-призрак
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Опубликована сегодня в 12:38

Призрак глубин всплыл у берегов Скандинавии: рыбаки подняли из моря существо с семью руками

Редкий семирукий осьминог пойман у берегов Швеции и передан учёным — Кристин Аппельквист

В конце октября 2025 года рыболовное судно, работавшее в западной части пролива Скагеррак, случайно выловило редчайшее глубоководное животное — семирукого осьминога Haliphron atlanticus. Улов не представлял коммерческой ценности, но вызвал огромный интерес у учёных. Экземпляр передали специалистам Гётеборгского университета, где началось его исследование.

"На днях мне позвонили с Гетеборгского рыбного аукциона и спросили, не хочу ли я привезти необычного осьминога в лабораторию. Мне сразу показалось интересным изучить его и взять образцы", — рассказала морской биолог Кристин Аппельквист из Гётеборгского университета.

Редкость для науки

Haliphron atlanticus — один из самых загадочных и малоизученных видов осьминогов на планете. Этот вид — пелагический, то есть он живёт в толще воды, не прикрепляясь к дну и не зарываясь в ил. Обычно осьминог встречается на глубинах от нескольких сотен до нескольких тысяч метров в Атлантическом океане, но отдельные наблюдения фиксировались и в Тихом океане.

До 2025 года в скандинавских водах Haliphron atlanticus видели всего пять раз. Из-за своей полупрозрачной внешности осьминог получил прозвище "призрачный" — на шведском его называют spökkrake, что буквально переводится как "призрачное существо".

"Эта особь съела креветок, что, вероятно, и привело её в трал", — добавила Кристин Аппельквист.

Образец, пойманный в октябре, весил около 25 килограммов и достигал длины 1,25 метра. Он попал в сети вместе с креветками на глубине 200 метров. Для исследователей такая случайная находка — настоящая удача.

"Прилов — это рыба или животное, которое не является объектом промысла и часто выбрасывается обратно. Для исследователей такой случай — редкий шанс получить материал для изучения", — отметила учёная.

Особенности животного

Haliphron atlanticus имеет восемь щупалец, но у самцов одно из них — восьмое — превращается в брачный орган. После спаривания он отделяется и остаётся прикреплённым к самке. Самцы вскоре погибают, а самки умирают после выведения потомства. Этот вид отличается от других осьминогов более широким расположением присосок, что помогает удерживать добычу и перемещаться в толще воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что глубоководные осьминоги встречаются исключительно в Атлантике.
    Последствие: игнорирование наблюдений в других океанах.
    Альтернатива: рассматривать Haliphron atlanticus как космополитический вид, способный мигрировать.

  2. Ошибка: думать, что семирукие осьминоги имеют семь конечностей.
    Последствие: неправильная интерпретация морфологии вида.
    Альтернатива: знать, что у самцов одно щупальце превращено в репродуктивный орган.

  3. Ошибка: недооценивать значение прилова для науки.
    Последствие: потеря уникальных данных о редких видах.
    Альтернатива: использовать подобные находки для научных исследований и анализа биологических образцов.

Научное изучение

В лаборатории Гётеборгского университета специалисты провели подробное исследование экземпляра. Кристин Аппельквист взяла образцы ДНК, сохранила глаз и ротовой аппарат для морфологического анализа, а также изучила внутренние органы и содержимое желудка. Эти данные помогут понять, чем питается осьминог, как он охотится и какие адаптации позволили ему выживать в глубоководных условиях.

"Иногда предпринимаются попытки снять животных с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов или пробного траления, но обнаружение этого осьминога — чистая случайность. Такие находки дают уникальный шанс изучить жизнь пелагических гигантов", — рассказала биолог.

Таблица: биологические характеристики Haliphron atlanticus

Параметр Описание
Среда обитания Глубоководная пелагическая зона (до 3000 м)
Длина тела До 4 м у самок, до 30 см у самцов
Вес Самки до 75 кг, самцы около 1 кг
Основная пища Креветки, рыба, планктон
Особенность У самцов одно щупальце превращено в брачный орган
Распространение Атлантика, Тихий и Индийский океаны

Таблица: наблюдения Haliphron atlanticus в северных водах

Год Место наблюдения Обстоятельства Примечание
1983 Северное море Случайный вылов Первый случай в Скандинавии
1998 Фарерские острова Траловый улов Молодая особь
2007 Северная Норвегия Прибрежная зона Повреждённый экземпляр
2018 Швеция, Скагеррак Рыболовное судно Подтверждён вид
2025 Швеция, Скагеррак Прилов при ловле креветок Исследуется в Гётеборге

Советы шаг за шагом: как изучают глубоководных животных

  1. Фиксируют условия вылова и координаты места.

  2. Измеряют массу, длину и внешний вид экземпляра.

  3. Извлекают и сохраняют ткани для ДНК-анализа.

  4. Исследуют внутренние органы и содержимое желудка.

  5. Сравнивают результаты с другими образцами в международных базах данных.

Мифы и правда

  1. Миф: семирукий осьминог — выдумка.
    Правда: это реальный вид, впервые описанный в XIX веке.

  2. Миф: он живёт только в тёплых водах.
    Правда: Haliphron atlanticus встречается даже в холодных водах Скандинавии.

  3. Миф: он опасен для человека.
    Правда: этот вид безвреден и избегает контакта с людьми.

А что если…

Что если подобные находки указывают на то, что климатические изменения и повышение температуры морей вынуждают глубоководных обитателей подниматься ближе к поверхности? Возможно, появление Haliphron atlanticus в Скандинавии — это сигнал о перестройке морских экосистем.

FAQ

Почему он называется семируким?
У самцов одно щупальце превращается в брачный орган, поэтому визуально кажется, что их семь.

Насколько редки такие находки?
До 2025 года в скандинавских водах вид встречался всего пять раз.

Как долго живут эти осьминоги?
Обычно не более двух лет, особенно после размножения.

Можно ли наблюдать их живыми?
Почти невозможно — они обитают на глубинах, недоступных для обычных подводных исследований.

Исторический контекст

  1. В XIX веке Haliphron atlanticus был впервые описан по образцам из Атлантики.

  2. В XX веке вид неоднократно находили у берегов Африки и Южной Америки.

  3. С развитием лидарных и гидроакустических технологий XXI века стало возможным фиксировать редкие глубоководные виды в северных морях.

Три интересных факта

  1. Самка Haliphron atlanticus может быть в 200 раз больше самца.

  2. У осьминога полупрозрачная кожа, из-за чего его называют "призрачным".

  3. Учёные предполагают, что он способен светиться в темноте за счёт биолюминесценции добычи.

Читайте также

Климатические технологии не защитят урожай кофе и какао при изменении влажности — Ариэль Моррисон сегодня в 11:37
Кофе теряет аромат, вино — душу, какао — вкус: даже геоинженерия не спасёт нас от жары

Новое исследование показало, что охлаждение планеты не спасёт урожай кофе, какао и винограда. Почему геоинженерия не заменит устойчивое земледелие?

Читать полностью » Золотое сокровище найдено под храмом Шивы в Ковилуре на юге Индии сегодня в 10:37
Когда лопата коснулась камня — заговорила история: храм изрыгнул сокровище XIII века

В индийской деревне Ковилур обнаружили 103 золотые монеты XIII века под древним храмом Шивы. Находка помогает учёным раскрыть тайны династий Чола и Пандья и их экономической мощи.

Читать полностью » Римские инталии обнаружены в форте Бремениум и признаны уникальными для Британии — Ричард Карлтон сегодня в 9:49
Два камня — и вся история: археологи раскрыли тайну любви, власти и веры римлян на краю света

В британском Нортумберленде археологи нашли редкие римские инталии возрастом почти две тысячи лет. Рассказываем, кому они принадлежали и почему эти камни уникальны для Британии.

Читать полностью » Городская среда вызывает хронический стресс, а природа восстанавливает баланс организма — Колин Шоу сегодня в 8:49
Невидимый яд цивилизации: мегаполисы превращают наш мозг в заложника шума и света

Исследование швейцарских учёных показало: жизнь в городе вызывает хронический стресс, а короткое пребывание в лесу восстанавливает баланс тела и разума. Почему природа остаётся лучшим лекарством для Homo sapiens — в материале ниже.

Читать полностью » Монумент Агуада Феникс отражает устройство мира и ритуальную космологию — Такеши Иномата сегодня в 7:49
Космос в глине: древний монумент рассказал, как майя видели рождение Солнца

Новое исследование раскрывает тайну Агуада Феникс — древнего монумента майя, построенного без царей и отражавшего устройство вселенной.

Читать полностью » Китайский язык впервые расшифрован интерфейсом мозг-компьютер в реальном времени — Цзиньсон У сегодня в 6:48
Он молчал, а экран заговорил: как ИИ научился читать тональный язык прямо из мозга

Учёные из Китая впервые научили интерфейс "мозг-компьютер" распознавать китайскую речь. Как ИИ научился понимать тоны и почему это может вернуть голос тем, кто его утратил?

Читать полностью » Акустика офиса влияет на громкость речи сотрудников и ощущение уединения — Джун Хи Ли сегодня в 5:48
Не ищи виноватого — виноват офис: как дизайн заставляет людей говорить громче, чем нужно

Учёные из Канады выяснили, что громкость речи в офисе зависит от планировки и уровня приватности. Тишина не всегда полезна — иногда лёгкий шум помогает работать лучше.

Читать полностью » Китайская миссия сегодня в 4:26
Китайские астронавты застряли на орбите: мусор в космосе оказался опасней, чем думали

Китайские астронавты столкнулись с космическим мусором, что привело к задержке возвращения на Землю. Почему эта проблема становится все более актуальной для всего человечества?

Читать полностью »

