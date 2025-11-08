Призрак глубин всплыл у берегов Скандинавии: рыбаки подняли из моря существо с семью руками

В конце октября 2025 года рыболовное судно, работавшее в западной части пролива Скагеррак, случайно выловило редчайшее глубоководное животное — семирукого осьминога Haliphron atlanticus. Улов не представлял коммерческой ценности, но вызвал огромный интерес у учёных. Экземпляр передали специалистам Гётеборгского университета, где началось его исследование.

"На днях мне позвонили с Гетеборгского рыбного аукциона и спросили, не хочу ли я привезти необычного осьминога в лабораторию. Мне сразу показалось интересным изучить его и взять образцы", — рассказала морской биолог Кристин Аппельквист из Гётеборгского университета.

Редкость для науки

Haliphron atlanticus — один из самых загадочных и малоизученных видов осьминогов на планете. Этот вид — пелагический, то есть он живёт в толще воды, не прикрепляясь к дну и не зарываясь в ил. Обычно осьминог встречается на глубинах от нескольких сотен до нескольких тысяч метров в Атлантическом океане, но отдельные наблюдения фиксировались и в Тихом океане.

До 2025 года в скандинавских водах Haliphron atlanticus видели всего пять раз. Из-за своей полупрозрачной внешности осьминог получил прозвище "призрачный" — на шведском его называют spökkrake, что буквально переводится как "призрачное существо".

"Эта особь съела креветок, что, вероятно, и привело её в трал", — добавила Кристин Аппельквист.

Образец, пойманный в октябре, весил около 25 килограммов и достигал длины 1,25 метра. Он попал в сети вместе с креветками на глубине 200 метров. Для исследователей такая случайная находка — настоящая удача.

"Прилов — это рыба или животное, которое не является объектом промысла и часто выбрасывается обратно. Для исследователей такой случай — редкий шанс получить материал для изучения", — отметила учёная.

Особенности животного

Haliphron atlanticus имеет восемь щупалец, но у самцов одно из них — восьмое — превращается в брачный орган. После спаривания он отделяется и остаётся прикреплённым к самке. Самцы вскоре погибают, а самки умирают после выведения потомства. Этот вид отличается от других осьминогов более широким расположением присосок, что помогает удерживать добычу и перемещаться в толще воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что глубоководные осьминоги встречаются исключительно в Атлантике.

Последствие: игнорирование наблюдений в других океанах.

Альтернатива: рассматривать Haliphron atlanticus как космополитический вид, способный мигрировать. Ошибка: думать, что семирукие осьминоги имеют семь конечностей.

Последствие: неправильная интерпретация морфологии вида.

Альтернатива: знать, что у самцов одно щупальце превращено в репродуктивный орган. Ошибка: недооценивать значение прилова для науки.

Последствие: потеря уникальных данных о редких видах.

Альтернатива: использовать подобные находки для научных исследований и анализа биологических образцов.

Научное изучение

В лаборатории Гётеборгского университета специалисты провели подробное исследование экземпляра. Кристин Аппельквист взяла образцы ДНК, сохранила глаз и ротовой аппарат для морфологического анализа, а также изучила внутренние органы и содержимое желудка. Эти данные помогут понять, чем питается осьминог, как он охотится и какие адаптации позволили ему выживать в глубоководных условиях.

"Иногда предпринимаются попытки снять животных с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов или пробного траления, но обнаружение этого осьминога — чистая случайность. Такие находки дают уникальный шанс изучить жизнь пелагических гигантов", — рассказала биолог.

Таблица: биологические характеристики Haliphron atlanticus

Параметр Описание Среда обитания Глубоководная пелагическая зона (до 3000 м) Длина тела До 4 м у самок, до 30 см у самцов Вес Самки до 75 кг, самцы около 1 кг Основная пища Креветки, рыба, планктон Особенность У самцов одно щупальце превращено в брачный орган Распространение Атлантика, Тихий и Индийский океаны

Таблица: наблюдения Haliphron atlanticus в северных водах

Год Место наблюдения Обстоятельства Примечание 1983 Северное море Случайный вылов Первый случай в Скандинавии 1998 Фарерские острова Траловый улов Молодая особь 2007 Северная Норвегия Прибрежная зона Повреждённый экземпляр 2018 Швеция, Скагеррак Рыболовное судно Подтверждён вид 2025 Швеция, Скагеррак Прилов при ловле креветок Исследуется в Гётеборге

Советы шаг за шагом: как изучают глубоководных животных

Фиксируют условия вылова и координаты места. Измеряют массу, длину и внешний вид экземпляра. Извлекают и сохраняют ткани для ДНК-анализа. Исследуют внутренние органы и содержимое желудка. Сравнивают результаты с другими образцами в международных базах данных.

Мифы и правда

Миф: семирукий осьминог — выдумка.

Правда: это реальный вид, впервые описанный в XIX веке. Миф: он живёт только в тёплых водах.

Правда: Haliphron atlanticus встречается даже в холодных водах Скандинавии. Миф: он опасен для человека.

Правда: этот вид безвреден и избегает контакта с людьми.

А что если…

Что если подобные находки указывают на то, что климатические изменения и повышение температуры морей вынуждают глубоководных обитателей подниматься ближе к поверхности? Возможно, появление Haliphron atlanticus в Скандинавии — это сигнал о перестройке морских экосистем.

FAQ

Почему он называется семируким?

У самцов одно щупальце превращается в брачный орган, поэтому визуально кажется, что их семь.

Насколько редки такие находки?

До 2025 года в скандинавских водах вид встречался всего пять раз.

Как долго живут эти осьминоги?

Обычно не более двух лет, особенно после размножения.

Можно ли наблюдать их живыми?

Почти невозможно — они обитают на глубинах, недоступных для обычных подводных исследований.

Исторический контекст

В XIX веке Haliphron atlanticus был впервые описан по образцам из Атлантики. В XX веке вид неоднократно находили у берегов Африки и Южной Америки. С развитием лидарных и гидроакустических технологий XXI века стало возможным фиксировать редкие глубоководные виды в северных морях.

