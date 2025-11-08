Призрак глубин всплыл у берегов Скандинавии: рыбаки подняли из моря существо с семью руками
В конце октября 2025 года рыболовное судно, работавшее в западной части пролива Скагеррак, случайно выловило редчайшее глубоководное животное — семирукого осьминога Haliphron atlanticus. Улов не представлял коммерческой ценности, но вызвал огромный интерес у учёных. Экземпляр передали специалистам Гётеборгского университета, где началось его исследование.
"На днях мне позвонили с Гетеборгского рыбного аукциона и спросили, не хочу ли я привезти необычного осьминога в лабораторию. Мне сразу показалось интересным изучить его и взять образцы", — рассказала морской биолог Кристин Аппельквист из Гётеборгского университета.
Редкость для науки
Haliphron atlanticus — один из самых загадочных и малоизученных видов осьминогов на планете. Этот вид — пелагический, то есть он живёт в толще воды, не прикрепляясь к дну и не зарываясь в ил. Обычно осьминог встречается на глубинах от нескольких сотен до нескольких тысяч метров в Атлантическом океане, но отдельные наблюдения фиксировались и в Тихом океане.
До 2025 года в скандинавских водах Haliphron atlanticus видели всего пять раз. Из-за своей полупрозрачной внешности осьминог получил прозвище "призрачный" — на шведском его называют spökkrake, что буквально переводится как "призрачное существо".
"Эта особь съела креветок, что, вероятно, и привело её в трал", — добавила Кристин Аппельквист.
Образец, пойманный в октябре, весил около 25 килограммов и достигал длины 1,25 метра. Он попал в сети вместе с креветками на глубине 200 метров. Для исследователей такая случайная находка — настоящая удача.
"Прилов — это рыба или животное, которое не является объектом промысла и часто выбрасывается обратно. Для исследователей такой случай — редкий шанс получить материал для изучения", — отметила учёная.
Особенности животного
Haliphron atlanticus имеет восемь щупалец, но у самцов одно из них — восьмое — превращается в брачный орган. После спаривания он отделяется и остаётся прикреплённым к самке. Самцы вскоре погибают, а самки умирают после выведения потомства. Этот вид отличается от других осьминогов более широким расположением присосок, что помогает удерживать добычу и перемещаться в толще воды.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что глубоководные осьминоги встречаются исключительно в Атлантике.
Последствие: игнорирование наблюдений в других океанах.
Альтернатива: рассматривать Haliphron atlanticus как космополитический вид, способный мигрировать.
-
Ошибка: думать, что семирукие осьминоги имеют семь конечностей.
Последствие: неправильная интерпретация морфологии вида.
Альтернатива: знать, что у самцов одно щупальце превращено в репродуктивный орган.
-
Ошибка: недооценивать значение прилова для науки.
Последствие: потеря уникальных данных о редких видах.
Альтернатива: использовать подобные находки для научных исследований и анализа биологических образцов.
Научное изучение
В лаборатории Гётеборгского университета специалисты провели подробное исследование экземпляра. Кристин Аппельквист взяла образцы ДНК, сохранила глаз и ротовой аппарат для морфологического анализа, а также изучила внутренние органы и содержимое желудка. Эти данные помогут понять, чем питается осьминог, как он охотится и какие адаптации позволили ему выживать в глубоководных условиях.
"Иногда предпринимаются попытки снять животных с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов или пробного траления, но обнаружение этого осьминога — чистая случайность. Такие находки дают уникальный шанс изучить жизнь пелагических гигантов", — рассказала биолог.
Таблица: биологические характеристики Haliphron atlanticus
|Параметр
|Описание
|Среда обитания
|Глубоководная пелагическая зона (до 3000 м)
|Длина тела
|До 4 м у самок, до 30 см у самцов
|Вес
|Самки до 75 кг, самцы около 1 кг
|Основная пища
|Креветки, рыба, планктон
|Особенность
|У самцов одно щупальце превращено в брачный орган
|Распространение
|Атлантика, Тихий и Индийский океаны
Таблица: наблюдения Haliphron atlanticus в северных водах
|Год
|Место наблюдения
|Обстоятельства
|Примечание
|1983
|Северное море
|Случайный вылов
|Первый случай в Скандинавии
|1998
|Фарерские острова
|Траловый улов
|Молодая особь
|2007
|Северная Норвегия
|Прибрежная зона
|Повреждённый экземпляр
|2018
|Швеция, Скагеррак
|Рыболовное судно
|Подтверждён вид
|2025
|Швеция, Скагеррак
|Прилов при ловле креветок
|Исследуется в Гётеборге
Советы шаг за шагом: как изучают глубоководных животных
-
Фиксируют условия вылова и координаты места.
-
Измеряют массу, длину и внешний вид экземпляра.
-
Извлекают и сохраняют ткани для ДНК-анализа.
-
Исследуют внутренние органы и содержимое желудка.
-
Сравнивают результаты с другими образцами в международных базах данных.
Мифы и правда
-
Миф: семирукий осьминог — выдумка.
Правда: это реальный вид, впервые описанный в XIX веке.
-
Миф: он живёт только в тёплых водах.
Правда: Haliphron atlanticus встречается даже в холодных водах Скандинавии.
-
Миф: он опасен для человека.
Правда: этот вид безвреден и избегает контакта с людьми.
А что если…
Что если подобные находки указывают на то, что климатические изменения и повышение температуры морей вынуждают глубоководных обитателей подниматься ближе к поверхности? Возможно, появление Haliphron atlanticus в Скандинавии — это сигнал о перестройке морских экосистем.
FAQ
Почему он называется семируким?
У самцов одно щупальце превращается в брачный орган, поэтому визуально кажется, что их семь.
Насколько редки такие находки?
До 2025 года в скандинавских водах вид встречался всего пять раз.
Как долго живут эти осьминоги?
Обычно не более двух лет, особенно после размножения.
Можно ли наблюдать их живыми?
Почти невозможно — они обитают на глубинах, недоступных для обычных подводных исследований.
Исторический контекст
-
В XIX веке Haliphron atlanticus был впервые описан по образцам из Атлантики.
-
В XX веке вид неоднократно находили у берегов Африки и Южной Америки.
-
С развитием лидарных и гидроакустических технологий XXI века стало возможным фиксировать редкие глубоководные виды в северных морях.
Три интересных факта
-
Самка Haliphron atlanticus может быть в 200 раз больше самца.
-
У осьминога полупрозрачная кожа, из-за чего его называют "призрачным".
-
Учёные предполагают, что он способен светиться в темноте за счёт биолюминесценции добычи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru