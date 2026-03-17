Человек в красными глазами
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:58

Зрение под ударом: внешние факторы и привычки, превращающие сосуды глаз в тонкую бумагу

Кровоизлияния в глазах часто возникают из-за негативного воздействия внешней среды, физического перенапряжения или сопутствующих патологий организма. Кратковременные скачки артериального давления, вызванные кашлем или рвотными позывами, могут приводить к механическому повреждению капилляров. Не меньшую опасность представляют синдром сухого глаза, длительная работа за монитором и регулярный дефицит сна. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист пояснила, что этиология проблемы варьируется от простых бытовых факторов до серьезных медицинских диагнозов, требующих внимания врача. Важную роль играет хрупкость сосудистых стенок на фоне воздействия внешних раздражителей или системных сбоев в организме.

"Причины могут быть разными — как безопасными, так и связанными с заболеваниями. Например, резкое напряжение при кашле, чихании или рвоте вызывает скачок давления, и сосуд может повредиться. Иногда это происходит после травмы. Также к кровоизлияниям может приводить переутомление или недосып, когда человек долго работает за компьютером и глаза сильно устают. В таких условиях сосуды становятся более хрупкими", — сказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Офтальмолог указала на прямую взаимосвязь между общим состоянием здоровья и прочностью сосудов в области глаз. Согласно заявлению эксперта, гипертония и сахарный диабет значительно повышают риск разрыва капилляров из-за изменения их структурной целостности. Также на эластичность сосудистой стенки могут негативно влиять определенные заболевания крови, длительный прием антикоагулянтов и острый дефицит необходимых витаминов.

Для предотвращения подобных состояний врач рекомендует придерживаться строгого режима сна и ответственно подходить к защите органов зрения от солнечного света и пыли. По словам эксперта, при возникновении сухости целесообразно использовать увлажняющие капли, но только после предварительной консультации с профильным специалистом. Контроль артериального давления и своевременное обращение за помощью остаются главными методами профилактики серьезных глазных заболеваний.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Скелет не просто арматура: живая ткань постоянно дышит и требует особого питания для прочности вчера в 5:06

Наш скелет постоянно обновляется, но скрытые дефициты и гормональные качели могут превратить его в хрупкое депо, которое буквально тает без правильной нагрузки.

Читать полностью » Гармония или визуальная катастрофа: как выбрать идеальную одежду без ущерба для стиля вчера в 3:03

Изучите основные ошибки при выборе одежды: как детали могут разрушить гармоничный образ и что стоит избегать.

Читать полностью » Горькая правда о седине: эти привычки заставляют волосы терять цвет на десятилетия раньше 15.03.2026 в 15:03

Появление серебристых прядей часто становится неожиданным ударом, вызывая массу домыслов о причинах. Разбираемся, что происходит в фолликулах на самом деле.

Читать полностью » Проверенная природа или лаборатория: натуральные средства могут оказаться опаснее синтетики 15.03.2026 в 12:10

Косметические средства с природными составляющими могут казаться безопасными, но так ли это? Разбираемся в мифах и реальности.

Читать полностью » Формула возвращения в форму: простые привычки помогают победить гормональные отеки и сухость 15.03.2026 в 4:02

Когда лицо внезапно меняет привычные очертания и покрывается отеками без явных причин, разгадка может скрываться в работе надпочечников и жизненном ритме.

Читать полностью » Ногти не говорят о дефиците: почему самодиагностика может ввести в заблуждение 14.03.2026 в 21:48

Мифы о здоровье часто основываются на неверных интерпретациях внешнего вида ногтей, что требует разъяснения.

Читать полностью » Откровенность как искусство: как родителям построить мост общения с подростком без давления 14.03.2026 в 15:03

Как родительское поведение влияет на общение с детьми в подростковом возрасте и как наладить контакт.

Читать полностью » Самая яркая улыбка обманчиво белая: как обычные зубные пасты не способны к настоящему отбеливанию 14.03.2026 в 14:58

Честные откровения об отбеливающих пастах, которые лишь удаляют налет, но не освещают зубы.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Деньги на привязи: годовые вклады в апреле стали ловушкой для накоплений россиян
ЦФО
Юридический фантом крадет доходы: статус многоквартирного дома ставит под удар шесть кафе в центре Владимира
Мир
Нефтяная артерия пульсирует ровно: Иран держит темп перед угрозами захвата острова Харк
ПФО
Глаза города превратились в суперагентов: ИИ-камеры в Пензенской области начали ловить нарушителей на лету
Общество
Сеть рухнула — стул зашатался: удалёнщики в России оказались в риске увольнения из-за перебоев с интернетом
ЦФО
Морозный затор у амбулатории: очереди за сдачей крови под Ярославлем выявили просчеты в планировании графика
ЦФО
Реки вот-вот взбунтуются: во Владимирской области запасаются едой и водой для десятков рискованных сёл
ЦФО
Зерновые поля ловят финансовый ветер: в Ивановской области открыли прием заявок на компенсацию затрат фермерам
