Зрение под ударом: внешние факторы и привычки, превращающие сосуды глаз в тонкую бумагу

Кровоизлияния в глазах часто возникают из-за негативного воздействия внешней среды, физического перенапряжения или сопутствующих патологий организма. Кратковременные скачки артериального давления, вызванные кашлем или рвотными позывами, могут приводить к механическому повреждению капилляров. Не меньшую опасность представляют синдром сухого глаза, длительная работа за монитором и регулярный дефицит сна. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист пояснила, что этиология проблемы варьируется от простых бытовых факторов до серьезных медицинских диагнозов, требующих внимания врача. Важную роль играет хрупкость сосудистых стенок на фоне воздействия внешних раздражителей или системных сбоев в организме.

"Причины могут быть разными — как безопасными, так и связанными с заболеваниями. Например, резкое напряжение при кашле, чихании или рвоте вызывает скачок давления, и сосуд может повредиться. Иногда это происходит после травмы. Также к кровоизлияниям может приводить переутомление или недосып, когда человек долго работает за компьютером и глаза сильно устают. В таких условиях сосуды становятся более хрупкими", — сказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Офтальмолог указала на прямую взаимосвязь между общим состоянием здоровья и прочностью сосудов в области глаз. Согласно заявлению эксперта, гипертония и сахарный диабет значительно повышают риск разрыва капилляров из-за изменения их структурной целостности. Также на эластичность сосудистой стенки могут негативно влиять определенные заболевания крови, длительный прием антикоагулянтов и острый дефицит необходимых витаминов.

Для предотвращения подобных состояний врач рекомендует придерживаться строгого режима сна и ответственно подходить к защите органов зрения от солнечного света и пыли. По словам эксперта, при возникновении сухости целесообразно использовать увлажняющие капли, но только после предварительной консультации с профильным специалистом. Контроль артериального давления и своевременное обращение за помощью остаются главными методами профилактики серьезных глазных заболеваний.