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Правительство Тайваня объявит Линь Юйтин призером ЧМ-2023
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Тайвань объявит провалившую гендерный тест боксершу призером ЧМ-2023

Правительство Тайваня объявит Линь Юйтин призером ЧМ-2023

Правительство Тайваня решило официально признать провалившую гендерный тест Линь Юйтин бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

Ей вручат медаль национальной славы и призовые в 900 тысяч тайваньских долларов (более 2,485 миллиона рублей).

Юйтин лишили медали ЧМ-2023 из-за того, что провалила гендерный тест. Он показал наличие в ее организме повышенного уровня тестостерона. На Олимпийских играх-2024 в Париже, к которым ее допустили не смотря на провал теста, Юйтин завоевала золотую медаль в своей весовой категории.

Фото: commons. wikimedia.org/Angel X (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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