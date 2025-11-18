Бунт и месть: кто и за что оказался за решёткой после волнений в исправительной колонии №9

В Пермском крае завершилось громкое разбирательство по делу о бунте в исправительной колонии №9, который произошёл осенью 2019 года. Восемь участников беспорядков осудили по статье о дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

За что судили фигурантов дела?

"Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора восьмерым мужчинам. Они признаны виновными в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (чч. 1, 3 ст. 321 УК РФ). Фигуранты напали на других заключенных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения и по иным причинам", — сообщили в Следственном управлении.

Какие наказания назначили?

Четверых обвиняемых освободили от уголовного преследования из-за истечения сроков давности. Остальные получили реальные сроки — от двух с половиной до семи лет лишения свободы.