Завтрак принцессы Дианы звучит слишком просто — овсянка на ночь, но с одним неожиданным ингредиентом

Есть королевские привычки, которые звучат странно, а есть такие, от которых веет неожиданной "обычностью". Принцесса Диана, судя по воспоминаниям бывшего королевского шеф-повара, начинала утро без пафоса — с овсянки на ночь. Сегодня это модный завтрак, но, как выясняется, она ела его ещё в 1990-х, задолго до того, как overnight oats стали вирусным трендом. Об этом пишет Simply Recipes.

Завтрак Дианы: овсянка, которая готовится заранее

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэди рассказывал, что Диана полюбила овсянку на ночь после знакомства с идеей в швейцарской медицинской клинике. Принцип простой: овсяные хлопья заранее замачивают, чтобы утром получить мягкую основу без варки. Но в этой версии есть ход, который отличает её от привычных вариантов: хлопья настаивают не на молоке, а на апельсиновом соке.

Такой приём даёт сразу несколько эффектов. Овёс становится ярче по вкусу и ощущается легче, а цитрусовая кислотность "будит" нейтральные хлопья и делает завтрак более свежим — почти десертным, но без приторности.

Из чего состоит "королевская" версия

Базовый набор довольно приземлённый: овсяные хлопья, апельсиновый сок, мёд и греческий йогурт. Дальше — фрукты и текстура: тёртое яблоко, черника и грецкие орехи. В список также иногда добавляют лимонный сок, но общая идея здесь не про строгие граммовки, а про баланс, который легко подстроить под себя.

Отдельная важная деталь — тёртое яблоко. Оно работает сразу в двух ролях: добавляет фруктовую сладость и помогает сделать смесь более "связанной", как натуральный соус, без лишних добавок. В оригинале упоминался сорт Honeycrisp, но подойдёт любое яблоко, которое вам нравится по вкусу и сочности.

Как приготовить и что можно подстроить под себя

Схема максимально простая:

Смешать овсянку с апельсиновым соком и убрать на ночь в холодильник. Утром добавить йогурт, мёд и остальные ингредиенты. Довести вкус под себя: орехами, ягодами, дополнительной ложкой мёда — или щепоткой соли для баланса.

Из практичных правок: