Кейт Миддлтон вынашивает коварный план: один шаг Гарри может растопить лёд между братьями

Кейт Миддлтон пытается примирить принцев Уильяма и Гарри, несмотря на глубокое недоверие между братьями. Герцогиня убеждена, что для начала диалога Гарри лучше приехать в Великобританию без супруги, чтобы показать, что он способен самостоятельно строить отношения с семьёй. Ситуация остаётся напряжённой: контакты между Уильямом и Гарри прервались уже несколько месяцев назад, и пока не видно признаков восстановления близости.

Семейная напряжённость

Принц Гарри недавно встретился с отцом, королём Карлом III, на церемонии вручения премии WellChild Awards в сентябре. Однако с принцем Уэльским он так и не общался. Несмотря на любовь к семье и тоску по дому, Гарри пока воздерживается от попыток наладить контакт с братом. Кейт Миддлтон активно пытается смягчить ситуацию и создать возможность для встречи братьев, понимая, что эмоциональный барьер Уильяма слишком высок.

"У Кейт связаны руки, поэтому, будучи практичной, она убеждает Гарри приехать без жены. Она считает, что это единственный способ восстановить его репутацию в глазах Уильяма. Кейт пытается навести мосты для Гарри, пока не стало слишком поздно, но это кажется практически невозможным", — заявил источник.

А что если…

Если Гарри решит приехать один, это может стать сигналом зрелости и готовности к диалогу. Однако отказ от визита также оставит текущий раскол неизменным. Любой шаг требует балансирования между личными отношениями и публичными ожиданиями.

