Принц Филипп против актрисы в короне: как одно мнение могло изменить судьбу Гарри

Когда в ноябре 2017 года принц Гарри объявил о помолвке с Меган Маркл, реакция королевской семьи была далеко не однозначной. Особенно ярко своё сомнение выразил принц Филипп, который известен прямотой и порой резкими высказываниями. Его комментарий о том, что "с актрисами встречаются, а не женятся", стал широко обсуждаемым. По словам историка Эндрю Лоуни, этот скептицизм был типичной чертой герцога Эдинбургского, всегда высказывавшего своё мнение без лишней дипломатии.

Первые сомнения королевской семьи

С самого начала Филипп с подозрением смотрел на идею о том, что американская актриса станет частью британской монархии. Он, как и многие члены семьи, был осторожен: новая кандидатка могла нарушить устоявшиеся традиции. Однако не только принц Филипп высказывал свои опасения. Принц Уильям, старший брат Гарри, также пытался настоять на том, чтобы молодой герцог не спешил с решением. По его мнению, отношения развивались слишком быстро, и для столь серьёзного шага, как вступление в брак с будущей супругой, требовалось больше времени для оценки характера и совместимости пары.

Семейные титулы и их влияние

На фоне обсуждений брака Гарри и Меган также возникли вопросы о будущем их детей. Источники указывают, что королевская семья не планировала предоставлять титулы будущим детям пары. Этот фактор добавлял напряжённости, поскольку символический статус и социальная роль в монархии имеют большое значение для общественного восприятия и внутренней гармонии семьи.

Как развивались события

Несмотря на все предостережения, Гарри и Меган сыграли свадьбу в мае 2018 года. Свадебная церемония прошла с большим вниманием прессы и общественности. Уже через три года, в 2021 году, пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей и переехать в Соединённые Штаты. Сегодня они живут в Монтесито с двумя детьми: шестилетним Арчи и четырёхлетней Лилибет, строя свою жизнь вне рамок традиционной монархии.

