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В НАТО заявили, что принятие Украины в альянс — неразумный шаг ﻿
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 19:15

В НАТО заявили, что принятие Украины в альянс — неразумный шаг ﻿

Роб Бауэр заявил, что принятие Украины в альянс НАТО сейчас было бы неразумным решением.

По славам главы военного комитета блока, принятие Украины в состав НАТО в данный момент спровоцировало бы применение пятой статьи о коллективной обороне, а это "неразумный шаг".

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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