Роб Бауэр заявил, что принятие Украины в альянс НАТО сейчас было бы неразумным решением.
По славам главы военного комитета блока, принятие Украины в состав НАТО в данный момент спровоцировало бы применение пятой статьи о коллективной обороне, а это "неразумный шаг".
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