Роб Бауэр заявил, что принятие Украины в альянс НАТО сейчас было бы неразумным решением.

По славам главы военного комитета блока, принятие Украины в состав НАТО в данный момент спровоцировало бы применение пятой статьи о коллективной обороне, а это "неразумный шаг".

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)