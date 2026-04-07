В Приморском крае за последнюю неделю с 30 марта по 5 апреля зафиксировано существенное снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Число обращений за медицинской помощью сократилось на 19% по сравнению с результатами предыдущего отчетного периода. Положительная тенденция прослеживается во всех возрастных категориях населения региона. При этом показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаются на прежнем стабильном уровне.

Эпидемиологические показатели и реальная угроза

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отмечают заметную легкость течения нынешних заболеваний. Доля пациентов, нуждающихся в стационарном лечении при гриппе и простудах, составляет минимальные 1,8% от общего количества зарегистрированных случаев. Врачи подчеркивают, что текущая ситуация не вызывает серьезных опасений для системы здравоохранения края.

Что касается вируса гриппа, то его активность в Приморье практически сведена к минимуму. Лабораторные исследования выявили лишь единичные случаи присутствия штамма гриппа А. Остальные пациенты переносят инфекции, не требующие специфической интенсивной терапии, что подтверждает общую стабильность обстановки.

"Снижение заболеваемости на 19% говорит о том, что пик эпидемиологического сезона пройден, а принятые меры профилактики показывают свою эффективность. Стабильная ситуация по гриппу и отсутствие резких всплесков по другим вирусным инфекциям позволяет говорить о постепенном возвращении городского ритма к привычному состоянию. Однако самоуспокоение сейчас неуместно, так как перестройка организма на весенний цикл требует внимательного отношения к здоровью. Муниципальные службы продолжают отслеживать ситуацию, чтобы поддерживать санитарное благополучие для всех жителей региона." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Циркуляция возбудителей в регионе

Расшифровка лабораторных тестов показала, что привычные вирусы гриппа уступили место другим возбудителям респираторных болезней. Основную нагрузку на текущий момент создают аденовирусы, на долю которых приходится до 44% всех зафиксированных случаев. Риновирусная инфекция занимает второе место, отвечая за 33% выявленных патогенов.

Такая картина циркуляции типична для межсезонья и свидетельствует о циркуляции обычных сезонных инфекций. Специалисты подчеркивают, что данные заболевания поддаются стандартным протоколам лечения. Основной задачей остается грамотная диагностика и соблюдение режима при появлении первых признаков недомогания.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют жителям края проявлять осторожность в период переменчивой погоды. Тепло может быть обманчивым, поэтому преждевременный отказ от верхней одежды часто приводит к переохлаждению. Подобное состояние ослабляет иммунитет, облегчая проникновение инфекции в организм.

Ситуация в образовательных учреждениях

Образовательный процесс в Приморском крае проходит в штатном режиме, что свидетельствует об отсутствии массовых очагов инфекции. За отчетную неделю ни одна школа или детский сад не перешли на полный карантин. Вся учебная сеть функционирует согласно утвержденному плану.

Точечные ограничения были введены только в двух дошкольных учреждениях. В них пришлось приостановить деятельность отдельных групп, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваемости. В остальных детских садах и школах подобных мер не потребовалось.

Ситуация остается под бдительным присмотром санитарных служб, которые продолжают мониторинг в ежедневном формате. Медики призывают при возникновении симптомов ОРВИ, таких как высокая температура, кашель или насморк, оставаться дома и обращаться за помощью к врачу. Самолечение в подобных ситуациях категорически не приветствуется и несет риски для здоровья.