Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:23

Железный занавес для фур: приморская трасса на Де-Фриз закрывается на замок от наглых водителей

Госавтоинспекция Надеждинского района Приморского края инициировала установку технических средств для контроля движения большегрузного транспорта на региональной автодороге "Хабаровск — Владивосток — полуостров Де-Фриз". Ранее водители грузовых автомобилей систематически игнорировали запрещающие дорожные знаки, вынуждая сотрудников полиции проводить принудительную остановку машин в ручном режиме. В текущем году на данном направлении правоохранители уже возбудили 153 административных производства в отношении нарушителей ПДД.

Ограничение проезда большегрузов

Вопрос об установке конструкций, препятствующих проезду фур, обсуждался с Министерством транспорта Приморского края на протяжении длительного времени. Госавтоинспекция неоднократно направляла соответствующие запросы в профильное ведомство, аргументируя это необходимостью обеспечения безопасности на данном дорожном участке. В конечном итоге региональные власти одобрили предложение и согласовали монтаж габаритных ограничителей.

Теперь водители тяжеловесного транспорта, чей проезд через данную трассу запрещен действующими правилами, столкнутся с физическим барьером. Установка конструкции исключит возможность несанкционированного движения большегрузов, которые ранее игнорировали предписывающие дорожные знаки.

Подобные меры направлены на упорядочение транспортных потоков и снижение нагрузки на дорожное полотно, не рассчитанное на постоянное присутствие крупногабаритной техники. Реализация проекта позволит разгрузить работу мобильных экипажей полиции, которым больше не потребуется ежесменно контролировать соблюдение запрета в ручном режиме.

Автоматическая фиксация нарушений

В дополнение к физическим барьерам краевые власти утвердили план по внедрению трех современных комплексов фотовидеофиксации в Надеждинском районе. Устройства будут работать в автоматическом режиме, распознавая номера машин и мгновенно фиксируя факты нарушения запрета на проезд грузового транспорта. Подобная цифровая трансформация контроля значительно повысит вероятность неотвратимости наказания для нарушителей.

"Внедрение систем автоматического надзора в районах с высокой интенсивностью движения является необходимым шагом для модернизации дорожной инфраструктуры. Установка видеофиксации позволяет перевести контроль в штатный режим, минимизируя человеческий фактор и снижая риск коррупционных составляющих при оформлении нарушений. Это решение поможет дисциплинировать водителей, которые привыкли пренебрегать установленными ограничениями в отсутствии патрульных экипажей. Инфраструктурные изменения такого уровня в конечном итоге повышают общую безопасность дорожного движения на ключевых транспортных артериях региона".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Автоматизированная система позволит круглосуточно следить за дорожной дисциплиной, что физически невозможно при текущем количестве сотрудников ГАИ. Полученная с комплексов информация будет транслироваться в единый центр обработки данных для дальнейшей работы с административными протоколами. Это исключит попытки водителей обосновать нарушение ошибкой или незнанием схемы движения.

Профилактика в Надеждинском районе

Параллельно с работами по установке оборудования полицейские продолжают проводить активные рейды вблизи села Прохладное. Целью мероприятий остается выявление фактов незаконного проезда большегрузов, а также фиксация других нарушений ПДД. Правоохранители подчеркивают, что усиленный контроль будет продолжаться до полной стабилизации дорожной дисциплины на данном участке.

Статистика за текущий год наглядно показывает остроту проблемы: более полутора сотен административных протоколов были направлены в судебные органы для принятия решений. Эти меры призваны не только наказать отдельных нарушителей, но и создать прецедент, мотивируя транспортные компании выбирать разрешенные маршруты следования.

Власти рассчитывают, что сочетание камер фиксации и физических ограничений позволит полностью исключить поток фур на закрытых для них дорожных отрезках. Мониторинг ситуации продолжится в плановом порядке, а эффективность принятых мер будет оцениваться по снижению общего количества выявляемых правонарушений в ближайшие месяцы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet