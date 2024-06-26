В Приморье подверглись затоплению практически 25 тысяч плодородных земель из-за резкого увеличения уровня воды в водоёмах. Некоторые посаженые культуры сильно пострадали, сообщает РИА Новости.
Несколько десятков тысяч плодородных сельхозземель, на которых растёт урожай, подверглись большой опасности в субъекте федерации России, расположенном в Дальневосточном регионе страны, — Приморье. Были потеряны некоторые возделываемые растения, которые дают зерно, однолетнее травянистое растение — соя, а также культурное растение семейства злаков — кукуруза. Из-за усиленных дождей верхний плодородный слой земли стал слишком влажным.
Как сообщается, больше всего подверглись затоплению административно-территориальные единицы в Приморском крае России: Черниговский район, Хорольский район, муниципальное образование — Спасский район и другие.
С прошлого четверга на территории Приморья работали сигналы об опасных метеорологических условиях, которые не были предусмотрены прогнозом погоды. В выходные дни были большие дожди. Как сообщают специалисты-метеорологи, за один календарный месяц в некоторых местах региона выпал средний уровень месячных осадков. Режим работы органов государственного управления и сил единой государственной системы предупреждения и устранения ЧС был включён на определённых территориях. Некоторые из подвергшихся затоплению мест пребывают без доступа к услугам транспортных средств.
Фото: Tetzemann (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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