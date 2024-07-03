В Приморье был арестован гражданин, который поделился с ГУР Украины информацией о слабых местах на железной дороге. О произошедшем информирует региональное погрануправление ФСБ.
Работники структурного подразделения ПС ФСБ в составе Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю задержали гражданина, который совершал незаконные действия, заключающиеся в действиях, сознательно направленных против суверенитета государства его гражданином. Как оказалось, житель субъекта Российской Федерации, расположенного на крайнем юго-востоке страны, делился с ГУР Украины сведениями, которые касаются слабых мест железной дороги. Помимо этого, человек ещё сообщил, как привести в нерабочее состояние наземный транспорт, перевозка грузов и пассажиров на котором происходит колёсными транспортными средствами по рельсовым путям.
На задержанного было возбуждено уголовное дело, из-за которого ему светит 20 лет заключения из-за госизмены.
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