В Приморье был арестован гражданин, который поделился с ГУР Украины информацией о слабых местах на железной дороге. О произошедшем информирует региональное погрануправление ФСБ.

Работники структурного подразделения ПС ФСБ в составе Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю задержали гражданина, который совершал незаконные действия, заключающиеся в действиях, сознательно направленных против суверенитета государства его гражданином. Как оказалось, житель субъекта Российской Федерации, расположенного на крайнем юго-востоке страны, делился с ГУР Украины сведениями, которые касаются слабых мест железной дороги. Помимо этого, человек ещё сообщил, как привести в нерабочее состояние наземный транспорт, перевозка грузов и пассажиров на котором происходит колёсными транспортными средствами по рельсовым путям.

На задержанного было возбуждено уголовное дело, из-за которого ему светит 20 лет заключения из-за госизмены.

Фото: Dima st bk (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)