В ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили готовность к нормализации двусторонних отношений без предварительных условий.
В пресс-службе правительства Армении сообщили, что стороны подчеркнули свою решимость полностью урегулировать отношения между Арменией и Турцией.
Лидеры двух государств выразили удовлетворение продолжающимся диалогом между высокопоставленными представителями Армении и Турции. Они также обсудили последние события в регионе и международную политическую обстановку.
В ходе разговора Пашинян поздравил Эрдогана с праздником Курбан Байрам, а президент Турции поздравил премьера Армении с предстоящим праздником Вардавар. Эрдоган также выразил соболезнования Пашиняну в связи с наводнением в северных районах Армении.
Отношения между Арменией и Турцией остаются напряженными. Дипломатические связи между странами отсутствуют. Границы между странами закрыты с 1993 года по инициативе Анкары в связи с карабахским конфликтом.
Пашинян и Эрдоган также подтвердили важность продолжения встреч специальных представителей двух стран, подтвердив достигнутые ранее договоренности.
В январе этого года состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции, положившая начало диалогу по нормализации отношений. В ходе переговоров стороны договорились об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и о начале прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office of Azerbaijan (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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