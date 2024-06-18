Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
Армения берет курс на примирение с Турцией
  1. Главная
  2. Мир
  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована вчера в 23:22

Армения берет курс на примирение с Турцией

В ходе телефонного разговора, состоявшегося во вторник, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили готовность к нормализации двусторонних отношений без предварительных условий.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что стороны подчеркнули свою решимость полностью урегулировать отношения между Арменией и Турцией.

Лидеры двух государств выразили удовлетворение продолжающимся диалогом между высокопоставленными представителями Армении и Турции. Они также обсудили последние события в регионе и международную политическую обстановку.

В ходе разговора Пашинян поздравил Эрдогана с праздником Курбан Байрам, а президент Турции поздравил премьера Армении с предстоящим праздником Вардавар. Эрдоган также выразил соболезнования Пашиняну в связи с наводнением в северных районах Армении.

Отношения между Арменией и Турцией остаются напряженными. Дипломатические связи между странами отсутствуют. Границы между странами закрыты с 1993 года по инициативе Анкары в связи с карабахским конфликтом.

Пашинян и Эрдоган также подтвердили важность продолжения встреч специальных представителей двух стран, подтвердив достигнутые ранее договоренности.

В январе этого года состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции, положившая начало диалогу по нормализации отношений. В ходе переговоров стороны договорились об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и о начале прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office of Azerbaijan (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Ле Мэр обеспокоен перспективами победы

Ле Мэр обеспокоен перспективами победы "Национального объединения" и "Народного фронта"

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обеспокоен возможностью победы на парламентских выборах "Национального объединения" или "Народного фронта", объединяющего левые силы. Он предупредил о возможном "долговом кризисе", который может наступить в случае реализации программ этих политических сил.

Читать полностью
Судно Tutor, попавшее под атаку хуситов, вероятно, потонуло

Судно Tutor, попавшее под атаку хуситов, вероятно, потонуло

Греческое торговое судно Tutor, подвергшееся атаке йеменских хуситов в Красном море в начале июня, предположительно затонуло. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Читать полностью

Общество

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.

Читать полностью
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.

Читать полностью

Новости