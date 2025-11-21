Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:55

Москвичи научились обходить ипотеку: что происходит с рынком жилья в столице

В Москве вырос интерес к долевому строительству — компания "Метриум"

Москвичи снова обратились к новостройкам, что подтверждается ростом интереса к долевому строительству в 2025 году. Согласно статистике компании "Метриум", опубликованной в "Известиях", рынок первичного жилья в столице продолжает показывать положительную динамику.

Растущий спрос на долевое строительство

Число договоров долевого участия в строительстве увеличилось на 23% по сравнению с октябрем 2024 года, составив 7,7 тысячи сделок в ноябре. В сравнении с сентябрем, рост составил 5%. Это свидетельствует о возросшем интересе москвичей к новостройкам, несмотря на изменения в других сегментах рынка недвижимости.

"Главной тенденцией месяца стал значительный рост продаж на первичном рынке на фоне заметного охлаждения ипотечного сегмента", — отметили в компании.

Аналитики связывают это с устойчивым спросом на новостройки, который объясняется продолжительной репутацией московской недвижимости как надежного актива для инвестиций, особенно на фоне нестабильной экономической ситуации.

Спад ипотечного рынка

В отличие от долевого строительства, количество ипотечных сделок в Москве пошло на спад. По данным "Метриума", в годовом выражении количество ипотечных кредитов сократилось на 18%, составив 9,8 тысячи сделок. Снижение активности объясняется повышенным ажиотажем на кредиты в сентябре, когда заемщики опасались ужесточения условий кредитования, что привело к снижению числа новых ипотечных сделок в последующие месяцы.

Адаптация покупателей к новым условиям

Специалисты отмечают, что рост интереса к первичному рынку жилья в сочетании с падением числа ипотечных сделок говорит о приспособлении покупателей к новым рыночным реалиям. Девелоперы предлагают новые финансовые инструменты, которые позволяют приобрести недвижимость без заемных средств. Лилия Арцибашева, коммерческий директор Regions Development, отметила, что такие инструменты становятся всё более популярными и востребованными на фоне экономической нестабильности, когда покупатели ищут стабильные и безопасные способы вложения капитала.

