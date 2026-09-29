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Коридор поликлиники
Коридор поликлиники
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Ксения Орлова Опубликована сегодня в 16:27

Прописку спрашивают, но она решает не всё: ребёнка можно прикрепить к поликлинике в другом регионе

Переезд с ребёнком в другой регион часто начинается с бытовой рутины: коробки, новые адреса, школьные вопросы и звонки по врачам. А потом семья сталкивается с привычной сценой — в регистратуре морщат лоб и требуют местную прописку, хотя ребёнку нужен обычный приём у педиатра. На деле закон работает иначе: полис ОМС даёт право прикрепиться к поликлинике даже без регистрации в этом городе. Разбираемся, как это сделать без лишней беготни, какие бумаги взять с собой и куда идти, если вам уже успели отказать.

"Если человек фактически живёт на территории обслуживания поликлиники, отсутствие штампа о прописке не должно становиться поводом для отказа. Но при выборе учреждения не по адресу проживания стоит заранее понять, как будет решаться вопрос с вызовом врача на дом. Документы лучше подавать сразу без ошибок, потому что из-за опечатки или неполного пакета заявление часто возвращают". — разъяснила консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Что такое прикрепление к поликлинике

Прикрепление к поликлинике — это выбор медорганизации, которая ведёт ребёнка и принимает его по полису ОМС. Это право закреплено в Федеральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и в Федеральном законе от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Речь идёт не о формальности ради галочки, а о нормальном доступе к педиатру, направлениям, осмотрам и прививкам.

У ребёнка может быть только одна прикреплённая поликлиника. Так врачам проще вести наблюдение, а семье — не терять справки, записи и направления в разных учреждениях. Менять поликлинику по желанию разрешено раз в год, а при переезде — в любое время.

Если случилась срочная ситуация, помощь окажут и без прикрепления. Здесь схема простая: приехали, обратились, получили неотложную помощь. Отсутствие прикрепления в таких случаях не должно становиться барьером.

Какие документы нужны и как подать заявление

С 1 сентября 2025 года действуют новые правила прикрепления по приказам Минздрава №215н и №216н. Подать заявление можно лично в регистратуре или через Госуслуги, а в Москве — через mos. ru. Для онлайн-подачи сначала нужно добавить ребёнка в профиль родителя, иначе система просто не даст продолжить.

При личном визите понадобятся свидетельство о рождении или паспорт, если ребёнку уже исполнилось 14 лет, полис ОМС ребёнка, его СНИЛС, паспорт родителя или законного представителя и документ, где подтверждён адрес временного проживания. Поликлиника должна проверить заявление в течение двух рабочих дней. На практике срок иногда растягивается до шести дней, если идёт обмен данными с Территориальным фондом ОМС региона.

Открепление от прежней поликлиники проходит автоматически. Отдельно менять полис ОМС при переезде не нужно: он бессрочный и действует по всей России. Но регион страхования всё же придётся обновить, а здесь уже пригодится проверка через сайт ФОМС и обращение к страховщику.

Прикрепление к стоматологии или женской консультации оформляют отдельно — через заявление в регистратуре медорганизации. Онлайн-сервис есть не везде, так что иногда без похода в саму поликлинику не обойтись. Это не ошибка системы, а обычная региональная разница.

Как сменить врача и что учесть

Пациент вправе выбрать и сменить лечащего врача, и это относится и к детям, и к взрослым. Чтобы перейти к другому педиатру или терапевту, сначала нужно получить его согласие. Врач вправе отказать, если участок перегружен или ваш адрес не входит в его зону.

Если согласие получено, его лучше прямо указать в заявлении на имя главного врача: "Получено предварительное согласие врача [Ф. И. О.]". Дальше собирают паспорт, полис ОМС, а для ребёнка — ещё свидетельство о рождении и паспорт родителя. Заявление подают в двух экземплярах, и на втором обязательно берут отметку о приёме: дату, входящий номер и подпись.

Ответ поликлиника даёт в течение трёх рабочих дней. Если решение положительное, вас переводят к новому врачу. Если нет, учреждение должно предложить других специалистов, готовых принять пациента.

Менять лечащего врача в пределах одной поликлиники можно не чаще раза в год. Но если семья уже сменила саму медорганизацию, в новой поликлинике можно сразу выбрать педиатра или терапевта. В Москве этот процесс завязан на ЕМИАС, но через систему сам переход не оформляется: сначала бумажное заявление главному врачу, потом обновление данных.

"Полис ОМС при переезде менять не нужно, но регион страхования лучше привести в порядок сразу после переезда. Если старая страховая не работает в новом регионе, придётся выбрать другую из тех, что представлены на месте. И ещё один момент: если прикрепиться не по адресу проживания, вызов врача на дом может упереться в участок, а это уже лишняя проблема для семьи". — предупредил строитель Михаил Волков

строитель Михаил Волков

Что делать при отказе

Поликлиника может отказать только по понятным причинам: врачи перегружены, с последней смены терапевта не прошёл год, полис не зарегистрирован в местной страховой компании или в документах есть ошибки. Устный отказ здесь не подходит. Учреждение обязано выдать письменный документ с причиной и ссылкой на норму.

Если вам ответили только словами, подайте письменную претензию на имя главного врача или его заместителя по лечебной работе. В тексте можно попросить повторно рассмотреть заявление и либо прикрепить ребёнка, либо выдать мотивированный отказ. Затем стоит связаться со страховой компанией по номеру горячей линии, который указан на полисе ОМС.

Если и это не сработало, обращаются в ТФОМС, Росздравнадзор или региональное министерство здравоохранения. Когда в выбранной поликлинике действительно нет свободных мест, страховая или ТФОМС могут подсказать список учреждений поблизости, где места ещё есть. Это уже вопрос маршрута, а не права.

Как получить помощь без прикрепления

Даже без прикрепления у человека с ОМС остаётся право на медицинскую помощь. При высокой температуре, травме, остром состоянии и любой ситуации, где есть риск для жизни, обязаны принять в любом медучреждении системы ОМС. Если семья приехала в другой регион в отпуск или командировку, помощь окажут по базовой программе госгарантий.

Объём услуг в чужом регионе может отличаться от того, к чему привыкли дома. Но экстренную помощь и значительную часть плановой помощи получить можно. Это прямо следует из статьи 45 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ.

На практике всё упирается не в бумагу, а в порядок действий. Сначала заявление, потом проверка документов, затем выбор врача и только потом обычная запись на приём. Если идти по этой схеме, спорить с регистратурой обычно уже не приходится.

"Прикрепление через Госуслуги доступно не во всех регионах, поэтому не стоит рассчитывать только на онлайн-сервис. Если система тормозит или регион не подключён, бумажное заявление остаётся рабочим вариантом. А при отказе лучше сразу требовать письменный ответ, иначе потом трудно доказать, что вам вообще отказали". — резюмировала консультант по уборке и уходу за домом Татьяна Костина

консультант по уборке и уходу за домом Татьяна Костина

FAQ

Можно ли прикрепить ребёнка без местной прописки?
Да, можно. Закон позволяет выбрать поликлинику по полису ОМС, даже если регистрации в этом регионе нет.

Сколько поликлиник можно выбрать одновременно?
Только одну. И ребёнок, и взрослый прикрепляются к одной медорганизации.

Нужно ли менять полис ОМС после переезда?
Сам полис менять не нужно. Но регион страхования лучше обновить через страховщика.

Что делать, если отказали устно?
Требовать письменный отказ с причиной. После этого можно идти в страховую, ТФОМС или Росздравнадзор.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

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Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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