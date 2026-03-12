Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крокус сити холл после теракта
Крокус сити холл после теракта
© commons.wikimedia.org by Artur Random is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Центральный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:51

Финал кровавой драмы в Крокусе: суд определил меру наказания для всех причастных к теракту

Суд Московской области вынес приговор девятнадцати фигурантам дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года. Пятнадцать человек, в том числе Мухаммадсобир Файзов*, ранее прописанный и работавший в Ивановской области, получили пожизненное лишение свободы. Четверо исполнителей, включая Файзова, проведут часть срока в тюрьме, остальное — в колонии особого режима, плюс штраф по 990 тысяч рублей с каждого. Пособники осуждены на сроки от девятнадцати до двадцати двух лет.

Приговор суда

Пятнадцать из девятнадцати обвиняемых получили пожизненный срок. Суд учел тяжесть последствий теракта, унесшего жизни более ста сорока человек. Осужденные выплатят потерпевшим свыше двухсот миллионов рублей компенсаций. Эти деньги пойдут на лечение и поддержку семей погибших.

Четверо непосредственных исполнителей отбывают наказание в особых условиях. Сначала их держат в тюрьме, потом переводят в колонию особого режима. К тому же каждый заплатит штраф в девятьсот девяносто тысяч рублей. Такой приговор подчеркивает максимальную строгость за подобные преступления.

Судебный процесс длился месяцами, с тщательным изучением улик. Фигуранты не признали вину полностью, но доказательства оказались неопровержимыми. Решение вступило в силу сразу после оглашения. Апелляции возможны, но шансы минимальны.

Роли фигурантов

Мухаммадсобир Файзов* входил в группу исполнителей. Он жил и работал в Ивановской области до событий. Его признали одним из тех, кто непосредственно участвовал в атаке. Пожизненный срок стал итогом для него и еще троих.

Пособники получили солидные сроки. Тот, кто сдал квартиру террористам, угодил за решетку на двадцать два года и десять месяцев. Квартиру конфискуют по решению суда. Это стандартная мера для таких дел.

Продавцы автомобиля, использованного в теракте, отделались чуть легче — девятнадцать лет и одиннадцать месяцев. Они знали о планах или должны были догадаться. Суд учел их роль в логистике атаки. Общий приговор охватывает всех звеньев цепочки.

Итоги расследования

Следствие доказало связь теракта с интересами украинского руководства. Цель — раскачать обстановку в России. Установили всех ключевых участников на тот момент. Материалы собраны объемно, с видео и документами.

Дело закрыто для этих девятнадцати, но розыск продолжается. Ищут двух организаторов и четырех пособников. Операция идет полным ходом по всей стране. Новые аресты ожидаются в ближайшее время.

УМВД России по Костромской области сообщило о приговоре. Файзов* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Такие дела требуют железной доказательной базы. Россия усиливает меры против подобных угроз.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Деньги вернулись, как бумеранг: жители Курска получили компенсацию от обманщиков через прокуратуру вчера в 13:16

После финансового обмана прокуратура Курска смогла вернуть жителю 306 тысяч рублей и защитить его права.

Читать полностью » Руки на вес золота: дефицит кадров в Ивановской области заставляет местные заводы замереть в ожидании вчера в 13:12

Ситуация с трудовыми ресурсами в известном текстильном крае приняла неожиданный оборот, заставляя местные предприятия буквально бороться за каждого сотрудника.

Читать полностью » 30 сантиметров воды крадут машины: паводки в Подмосковье способны превратить реки в скрытые капканы вчера в 12:18

Главное управление гражданской защиты Московской области делится предупреждениями о паводковых рисках и инструкциями по защите жизни, имущества и жилья от внезапных потоков воды.

Читать полностью » Чужие грехи за печать в паспорте: костромичка записала случайных мигрантов в отцы своим детям вчера в 11:23

В Костроме вскрылась масштабная схема легализации иностранцев через подделку документов в ЗАГСе, где местная жительница помогла приезжим стать «родителями».

Читать полностью » Плодородие смывается водой: липецкая прокуратура взыскивает миллионы с тепличного овощевода за сброс стоков на поля вчера в 11:17

Липецкая природоохранная прокуратура выявила серьезный вред плодородным черноземам от сброса сточных вод крупным овощеводческим предприятием во время рейда.

Читать полностью » Анохин: превышений допустимых норм загрязнения воздуха в Дорогобуже после атаки ВСУ нет 25.02.2026 в 22:35
Завод в огне — воздух в норме: Губернатор успокоил жителей Дорогобужа

Губернатор Василий Анохин сообщил: Роспотребнадзор не выявил превышений оксидов азота после удара ВСУ по ПАО "Дорогобуж". Жители Пушкарево эвакуированы, помощь пострадавшим оказывается на месте.

Читать полностью » В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу до 1 марта - Интерфакс 12.01.2026 в 13:32
Лужники включили зимний режим: на новой трассе есть нюанс, без которого не пустят

В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу, работающую до 1 марта. Регистрация обязательна для удобства занятий с инструкторами и мастер-классами.

Читать полностью » Снежный покров в Москве может достичь 65 сантиметров — синоптик Леус 09.01.2026 в 12:11
Москва уходит под снег: балканский циклон переписывает январские рекорды

Балканский циклон принёс Москве и области рекордные снегопады. Сугробы продолжают расти, а синоптики не исключают исторический максимум.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Культура на паузе: в Тейкове стройка важного центра буксует, несмотря на госпрограммы
Наука
Прощай, привычный календарь: конденсат на траве управляет цветением точнее любого летнего зноя
Спорт и фитнес
Живот словно в тисках: древняя последовательность движений возвращает легкость органам за минуты
Наука
Призрак в металле проявил себя: безмассовая частица спустя 67 лет вышла из тени под микроскопом
Советы и рекомендации
Лето отменяет скучные образы: новые тренды грядущего сезона удивят
Красота и здоровье
Шоколадка как быстрое лекарство от усталости: что на самом деле происходит с огранизмом
Красота и здоровье
Боль в глазах становится обычным делом: как цифровая эпоха приводит к синдрому сухого глаза
Питомцы
Густая шерсть шпица — как ошибка ухода может вызвать дерматиты и потерю аппетита у питомца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet