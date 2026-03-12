Финал кровавой драмы в Крокусе: суд определил меру наказания для всех причастных к теракту

Суд Московской области вынес приговор девятнадцати фигурантам дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года. Пятнадцать человек, в том числе Мухаммадсобир Файзов*, ранее прописанный и работавший в Ивановской области, получили пожизненное лишение свободы. Четверо исполнителей, включая Файзова, проведут часть срока в тюрьме, остальное — в колонии особого режима, плюс штраф по 990 тысяч рублей с каждого. Пособники осуждены на сроки от девятнадцати до двадцати двух лет.

Приговор суда

Пятнадцать из девятнадцати обвиняемых получили пожизненный срок. Суд учел тяжесть последствий теракта, унесшего жизни более ста сорока человек. Осужденные выплатят потерпевшим свыше двухсот миллионов рублей компенсаций. Эти деньги пойдут на лечение и поддержку семей погибших.

Четверо непосредственных исполнителей отбывают наказание в особых условиях. Сначала их держат в тюрьме, потом переводят в колонию особого режима. К тому же каждый заплатит штраф в девятьсот девяносто тысяч рублей. Такой приговор подчеркивает максимальную строгость за подобные преступления.

Судебный процесс длился месяцами, с тщательным изучением улик. Фигуранты не признали вину полностью, но доказательства оказались неопровержимыми. Решение вступило в силу сразу после оглашения. Апелляции возможны, но шансы минимальны.

Роли фигурантов

Мухаммадсобир Файзов* входил в группу исполнителей. Он жил и работал в Ивановской области до событий. Его признали одним из тех, кто непосредственно участвовал в атаке. Пожизненный срок стал итогом для него и еще троих.

Пособники получили солидные сроки. Тот, кто сдал квартиру террористам, угодил за решетку на двадцать два года и десять месяцев. Квартиру конфискуют по решению суда. Это стандартная мера для таких дел.

Продавцы автомобиля, использованного в теракте, отделались чуть легче — девятнадцать лет и одиннадцать месяцев. Они знали о планах или должны были догадаться. Суд учел их роль в логистике атаки. Общий приговор охватывает всех звеньев цепочки.

Итоги расследования

Следствие доказало связь теракта с интересами украинского руководства. Цель — раскачать обстановку в России. Установили всех ключевых участников на тот момент. Материалы собраны объемно, с видео и документами.

Дело закрыто для этих девятнадцати, но розыск продолжается. Ищут двух организаторов и четырех пособников. Операция идет полным ходом по всей стране. Новые аресты ожидаются в ближайшее время.

УМВД России по Костромской области сообщило о приговоре. Файзов* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Такие дела требуют железной доказательной базы. Россия усиливает меры против подобных угроз.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов