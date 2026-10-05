Летом всё закрывалось, а в ноябре потянуло холодом: окна новостройки проверяют не только ручкой

Когда люди принимают квартиру в новостройке, чаще всего взгляд цепляется за трещины на стенах, кривые стыки и розетки. Окна в этот момент обычно проходят по остаточному принципу: открыл, закрыл, вроде работает. А потом приходит ноябрь, по стеклу ползёт конденсат, из угла тянет холодом, и внезапно выясняется, что именно на окна уйдут первые деньги после въезда. Если осматривать их летом, можно многое пропустить, а зимой такие промахи уже вылезают наружу без лишней скромности.

"Если в стеклопакете появилась влага или разводы между стёклами, это уже не вопрос регулировки. Значит, герметичность нарушена, и такой узел нормально работать не будет. Ещё один тревожный знак — когда по периметру створки постоянно дует, а лист бумаги легко вытягивается из закрытого окна. В таких случаях лучше не тянуть до морозов, потому что мелкая проблема быстро превращается в дорогой ремонт". дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Как проверить окна при приёмке

Если квартира сдана зимой, самый точный помощник — тепловизор. Он показывает не свет, а тепло, и сразу выдаёт холодные зоны по периметру рамы, створки и откосов. Там, где монтаж выполнен нормально, цвет на экране ровный, без тёмных провалов. А если на углу откоса или у кромки рамы видно холодное пятно, значит, монтажный шов сделали с пропусками или тепло уходит через конструкцию.

Покупать прибор ради одной проверки не обязательно. Его можно взять в аренду или пригласить специалиста с оборудованием, чтобы не гадать на глаз. Летом всё сложнее, но и в тёплый сезон можно понять, где у окна слабое место. Достаточно посмотреть на швы, уплотнители и сам стеклопакет, а не ограничиваться проверкой ручки.

Есть и простой бытовой тест. Возьмите лист бумаги, зажмите его между рамой и створкой и закройте окно. Если лист вытаскивается слишком легко, прижим слабый, и окно требует регулировки. Ещё один маркер — магнит: если он притягивается к створке, внутри есть металлическое армирование, а если нет, стоит уточнить, как именно собрана конструкция.

Когда хватает регулировки, а когда нужна замена

Если створка закрывается неплотно или по периметру слегка поддувает, часто помогает регулировка фурнитуры. Это не тот случай, где всё надо ломать и менять целиком. Обычно такая работа решается быстро и без лишних затрат, если проблема именно в прижиме или в мелком перекосе.

Но есть признаки, с которыми шутки уже плохи. Влага, разводы или пятна между стёклами говорят о нарушенной герметичности стеклопакета. Плесень на откосах намекает, что однокамерный стеклопакет или плохо заделанный монтажный шов не справляются с влагой. Если створка провисла и нормальная регулировка не помогает, дело может быть в армировании или в деформации профиля.

Отдельная история — промерзание рамы или стекла изнутри в мороз. Это уже конструктивное ограничение, а не каприз погоды. В такой ситуации профиль может быть слишком тонким для климата, и простая настройка тут ничего не даст. Если нужен более надёжный вариант, лучше сразу смотреть на подготовку квартиры к зиме комплексно, а не только через одно окно.

Гарантия застройщика и как её использовать

Платить за ошибки застройщика из своего кармана не всегда обязательно. По статье Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ окна относятся к конструктивным частям дома, а значит, на них распространяются гарантийные обязательства застройщика. Для договоров, заключённых до 1 сентября 2024 года, срок составляет пять лет, для более поздних — три года.

Нередко дефекты вылезают не сразу. Квартира может быть принята летом без заметных проблем, а зимой начинают проявляться продувания и промерзания. Это не делает претензию бесполезной, если неисправность не связана с самостоятельным ремонтом, механическим повреждением или неправильной эксплуатацией. Сначала нужен документ, а не разговоры в коридоре.

Претензию составляют в двух экземплярах, с описанием проблемы и требованием устранить её. Один экземпляр передают в офис застройщика и просят поставить отметку о принятии: дату, подпись и печать. Если бумагу отказываются брать, её отправляют заказным письмом с уведомлением о вручении. Когда нужен спор по срокам и обязанностям, полезно свериться и с материалом про подготовку дома к зиме, потому что промахи на старте потом стоят дороже.

"Если квартира принимает хозяина летом, это не значит, что окно потом автоматически выдержит зиму. Самые неприятные дефекты часто проявляются только в холодный сезон, когда видно и продувание, и промерзание. Поэтому приёмка без проверки окон — это экономия на спичках. Лучше сразу смотреть на швы, уплотнители и стеклопакет, чем потом ловить мокрые откосы и плесень". строитель Михаил Волков

На чём не стоит экономить при замене

Если до замены всё-таки дошло, цена зависит от размеров, профиля, типа стеклопакетов, фурнитуры и сложности монтажа. Универсальной суммы здесь нет, каждую квартиру считают отдельно. Но экономить вслепую тоже не лучший вариант: потом это превращается в шум, холод и лишние вызовы мастера.

Сначала стоит понять, насколько нужна шумоизоляция. Если окна выходят на оживлённую улицу, железную дорогу или стройку, обычного стеклопакета может не хватить. В таких случаях смотрят на глубину профиля, состав стеклопакета и, если требуется, на триплекс — стекло со слоем полимерной плёнки, которое удерживает осколки и дополнительно гасит звук.

Ещё один вопрос — сколько створок должно открываться. Глухие секции стоят дешевле, но потом их неудобно мыть, особенно на высоких этажах. Лучше заранее продумать конструкцию, чем потом ругаться на каждое окно. И да, экономить на фурнитуре и подоконниках тоже не лучшая идея: разница в цене обычно небольшая, а разница в удобстве заметна сразу.

"При выборе новых окон люди часто смотрят только на цену, а потом удивляются шуму, сквознякам и сложному уходу. Если уж менять конструкцию, лучше сразу брать вариант, который закрывает все задачи: тепло, тишину и нормальное открывание створок. Отдельно стоит смотреть на фурнитуру и подоконники, потому что именно на этих деталях обычно и экономят, а потом платят комфортом". строитель Артём Кожин

FAQ

Можно ли понять проблему без тепловизора?

Да, хотя прибор даёт более точную картину. Лист бумаги, проверка уплотнителя и осмотр стеклопакета уже помогают увидеть часть дефектов.

Если окно немного поддувает, его обязательно менять?

Нет. Часто хватает регулировки фурнитуры и проверки прижима створки.

Плесень на откосах всегда означает замену окна?

Не всегда, но это серьёзный сигнал. Причина может быть в стеклопакете, монтажном шве или в неправильной сборке.

Можно ли требовать исправления через застройщика после приёмки?

Да, если дефект входит в гарантийные обязательства и не появился из-за ваших действий. Для этого нужна письменная претензия.

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