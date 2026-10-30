Лифт не работает, но квартира идеальна: при приёмке новостройки проверяют больше, чем стены

Получение ключей от новой квартиры — момент долгожданный, спору нет. Но радость легко сбивает с толку: люди торопятся подписать бумаги, хватают брелок и уже мысленно ставят мебель, а потом внезапно находят перекошенную дверь, царапину на стеклопакете или мокрое пятно у угла. Именно поэтому осмотр перед актом приёма-передачи лучше не превращать в формальность. Если проморгать недочёты застройщика, исправлять их потом придётся уже за свой счёт, а это лишние траты и лишние нервы.

«На приёмке квартиры нельзя надеяться на глазомер и удачу. Нужно проверять не только стены и пол, но и окна, двери, вентиляцию, розетки, а также общие помещения дома. Любой недочёт лучше сразу занести в дефектную ведомость, потому что потом доказать его будет сложнее. Если есть сомнения, приёмщик с инструментами обычно окупается уже на первом осмотре. И главное — не подписывать акт, пока все спорные моменты не зафиксированы». специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Что такое приёмка квартиры и когда её назначают

После того как дом прошёл все проверки, застройщик получает разрешение на ввод в эксплуатацию и начинает приглашать дольщиков на осмотр. Обычно уведомление приходит почтой, курьером или на электронную почту, указанную в ДДУ, причём письмо должно быть подтверждено официально. На согласование даты у покупателя есть 60 дней, и это не тот срок, который можно отложить «на потом».

Если человек не успевает уложиться в эти два месяца, строительная компания вправе передать квартиру без него, в одностороннем порядке. СМС и звонки тут не считаются, так что важно держать в руках именно нормальное уведомление, а не устное обещание менеджера. В этот же период лучше сразу искать приёмщика, если осмотр будет не самостоятельным.

У специалиста на руках обычно не только рулетка и уровень, но и более серьёзный набор: тепловизор, дозиметр, прибор для проверки электрики. Это помогает заметить то, что в спешке легко пропустить, особенно если квартира сдана с чистовой отделкой. Потолок и стены здесь проверяют не «на глазок», а по всей поверхности, потому что мелкий брак потом превращается в крупные расходы.

Что смотреть в квартире и на что жаловаться

Первым делом стоит проверить документы: акты надзорных органов, разрешение на ввод дома, кадастровый паспорт и экспликацию. Застройщик также должен передать гарантийные талоны на двери, окна и счётчики. Если бумаги в порядке, можно переходить к самой квартире, а не наоборот.

Дальше идут стены, потолок и пол. В черновой отделке смотрят ровность поверхностей и наличие трещин, в предчистовой — качество стяжки, штукатурки, откосов и разводки электричества. В чистовой квартире проверка ещё жёстче: обои, покраска, ламинат, сантехника, двери, выключатели и люстры должны быть в рабочем состоянии и без заметных дефектов.

Окна — отдельная история. На стеклопакетах не должно быть сколов, царапин, следов цемента и засохшей пены, а створки обязаны открываться без усилий. Ещё нужно проверить, не тянет ли из рамы холодом, и осмотреть подъезды, лифт, двери и технические помещения. Именно эти общие зоны часто выпадают из внимания, хотя претензии по ним тоже принимают.

Как оформить дефектный акт и добиться устранения брака

Если при осмотре найдены недостатки, их вносят в дефектную ведомость или акт на устранение. В документе указывают реквизиты сторон и подробно расписывают каждый дефект, без общих слов и размытых формулировок. Подписи должны поставить и представитель застройщика, и собственник либо его законный представитель.

Именно эта ведомость становится основанием, чтобы потребовать бесплатное исправление брака, компенсацию или уменьшение цены квартиры по ДДУ. На устранение недостатков даётся 60 дней, и этот срок тоже лучше не терять из виду. Если строительная компания не укладывается, вопрос можно поднимать уже через суд, включая неустойку.

Когда девелопер заканчивает работу, он обязан пригласить на повторную приёмку. Процедура идёт по тому же сценарию: снова осмотр, снова проверка, снова фиксация результата. Тёплый пол и скрытые потери — хороший пример того, как незаметный дефект потом бьёт по кошельку, если его сразу не отловить.

«Если недостатки уже зафиксированы в акте, застройщик обязан их устранять без доплаты со стороны покупателя. Когда акт подписан слишком быстро, а замечания не внесены, спорить потом куда сложнее. Поэтому до подписания лучше пройтись по квартире спокойно, с инструментами и фотофиксацией. Если есть спор по площади, его тоже нужно отражать сразу, потому что лишние или недостающие метры влияют на итоговую сумму». строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Артём Кожин

Что делать после подписания акта и как оформить собственность

Даже после получения ключей человек ещё не становится полноправным собственником. Для этого нужно зарегистрировать право через Росреестр или МФЦ, приложив ДДУ или договор уступки, акт приёма-передачи, паспорта, кредитный договор при его наличии и чек об оплате госпошлины. В 2026 году она составляет 4000 рублей, если кадастровая стоимость квартиры не превышает 20 миллионов рублей или не определена.

Сроки тоже уже установлены: при подаче напрямую в Росреестр регистрация занимает неделю, через МФЦ — 9 дней. После этого заявителя пригласят за выпиской из ЕГРН. Если квартира покупалась в браке или с выделением долей детям, понадобятся дополнительные документы, включая свидетельство о браке и свидетельства о рождении.

Если недостатки всплыли уже после подписания акта, ситуацию ещё можно исправить через гарантию. По статье 7 №214-ФЗ гарантийный срок на объект обычно не превышает пяти лет, и в этот период застройщик обязан устранить выявленные проблемы или компенсировать ущерб. Тут уже приходится действовать не на эмоциях, а по документам.

«Гарантийный срок по новостройке даёт собственнику запас времени, но он не отменяет необходимости внимательно смотреть квартиру в день приёмки. Чем раньше зафиксирован дефект, тем проще добиться его устранения без лишних споров. После подписания акта права покупателя не исчезают, но доказывать свою позицию приходится уже гораздо жёстче. Поэтому лучше не торопиться и не надеяться, что мелочь сама собой исчезнет». дизайнер интерьеров, эксперт по оформлению жилых пространств Елена Маркова

FAQ

Можно ли прийти на приёмку без эксперта?

Да, можно. Но тогда придётся самому тащить фонарик, рулетку, уровень, телефон и проверять всё по очереди, не спеша и без пропусков.

Что делать, если площадь квартиры не совпала с ДДУ?

Если метров больше, обычно придётся доплачивать. Если меньше — можно требовать компенсацию, и это нужно фиксировать сразу в документах.

Можно ли подписать акт, а потом пожаловаться на недостатки?

Да, если действует гарантия на объект. Обычно она составляет до пяти лет, и в этот срок застройщик обязан устранять выявленные дефекты.

Сколько времени даётся на устранение брака?

По тексту материала — 60 дней. Если застройщик не уложился, можно требовать неустойку в судебном порядке.

Проверено экспертом: специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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