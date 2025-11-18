Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:35

Набиуллина выступила с жестким обращением к WB и Ozon: хватит манипулировать россиянами

Набиуллина выступила против изменения цен в зависимости от способа оплаты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила недовольство практикой изменения цен на маркетплейсах в зависимости от выбранного способа оплаты. С таким заявлением она выступила на конференции ЦБ "Фокус на клиента", которая проходила в Москве.

Противостояние дифференциации цен

"Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека", — заявила Набиуллина.

По её мнению, практика дифференциации цен осложняет контроль за возможными злоупотреблениями со стороны продавцов. Глава Центробанка отметила, что стоимость товара должна быть одинаковой, независимо от того, какой способ расчёта выбирает покупатель.

Набиуллина подчеркнула, что манипуляции с ценами, связанные с выбором метода оплаты, создают дополнительные риски для потребителей, вводя их в заблуждение. Такая практика, по её словам, нарушает принципы прозрачности и честности в ценообразовании.

Льготное кредитование и инфляция

В дополнение к вопросу ценообразования, глава ЦБ также затронула проблему безадресных программ льготного кредитования, которые, по её мнению, способствуют росту цен на рынке недвижимости. Набиуллина отметила, что такие программы создают дополнительную нагрузку на бюджет, а также вынуждают Центробанк повышать ключевую ставку с целью сдерживания инфляции. Она предложила бизнесу рассматривать альтернативу в виде активного привлечения финансирования через рынок ценных бумаг. По данным Набиуллиной, с 2020 года льготные кредиты составили 20% прироста банковского финансирования экономики, что эквивалентно 15 триллионам рублей.

