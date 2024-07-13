В России наблюдается рост цен на овощи и фрукты, что связано с неблагоприятными погодными условиями, такими как заморозки в мае, и последующими логистическими проблемами, по мнению аналитика Даниила Кашина. Особенно подорожали свекла, картофель и морковь, сообщает Вечерняя Москва.
На стоимость также влияет инфляция.
Снижение цен возможно к осени, а пока эксперты советуют мониторить цены и обращать внимание на качество продуктов, избегая слишком дешёвых предложений с неизвестным происхождением. При возникновении сомнений в качестве, необходимо требовать у продавца соответствующие документы и использовать специальное мыло для обработки продуктов, чтобы избежать отравления.
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