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Аналитик Кашин: на стоимость фруктов и овощей повлияли заморозки в мае
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Аналитик Кашин: на стоимость фруктов и овощей повлияли заморозки в мае

В России наблюдается рост цен на овощи и фрукты, что связано с неблагоприятными погодными условиями, такими как заморозки в мае, и последующими логистическими проблемами, по мнению аналитика Даниила Кашина. Особенно подорожали свекла, картофель и морковь, сообщает Вечерняя Москва.

На стоимость также влияет инфляция.

Снижение цен возможно к осени, а пока эксперты советуют мониторить цены и обращать внимание на качество продуктов, избегая слишком дешёвых предложений с неизвестным происхождением. При возникновении сомнений в качестве, необходимо требовать у продавца соответствующие документы и использовать специальное мыло для обработки продуктов, чтобы избежать отравления.

Фото: commons.wikimedia.org/Amuzujoe (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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