В 2024 году цены на трехлетние бизнес-седаны в России показали разнонаправленные изменения. Стоимость Toyota Camry снизилась на 8%, достигнув 3,47 млн рублей к июню, в то время как Kia K5 упала в цене на 15%, до 2,8 млн рублей.

Hyundai Sonata показала минимальное снижение на 5%, стабилизировавшись на уровне 2,75 млн рублей. В то же время стоимость Mazda 6 осталась практически неизменной, увеличившись незначительно до 3 млн рублей. Skoda Superb, напротив, подорожала с 2,73 до 2,96 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Mohammed Hamad (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)