В 2024 году цены на трехлетние бизнес-седаны в России показали разнонаправленные изменения. Стоимость Toyota Camry снизилась на 8%, достигнув 3,47 млн рублей к июню, в то время как Kia K5 упала в цене на 15%, до 2,8 млн рублей.
Hyundai Sonata показала минимальное снижение на 5%, стабилизировавшись на уровне 2,75 млн рублей. В то же время стоимость Mazda 6 осталась практически неизменной, увеличившись незначительно до 3 млн рублей. Skoda Superb, напротив, подорожала с 2,73 до 2,96 млн рублей.
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