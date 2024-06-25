Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 87,373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 94,0759
Стоимость Toyota Camry снизилась на 8%, достигнув 3,47 млн рублей к июню 2024 года
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:23

Стоимость Toyota Camry снизилась на 8%, достигнув 3,47 млн рублей к июню 2024 года

В 2024 году цены на трехлетние бизнес-седаны в России показали разнонаправленные изменения. Стоимость Toyota Camry снизилась на 8%, достигнув 3,47 млн рублей к июню, в то время как Kia K5 упала в цене на 15%, до 2,8 млн рублей.

Hyundai Sonata показала минимальное снижение на 5%, стабилизировавшись на уровне 2,75 млн рублей. В то же время стоимость Mazda 6 осталась практически неизменной, увеличившись незначительно до 3 млн рублей. Skoda Superb, напротив, подорожала с 2,73 до 2,96 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Mohammed Hamad (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Песков не располагает информации о сбитии БПЛА над Черным морем

Песков не располагает информации о сбитии БПЛА над Черным морем

Пресс-секретарь главы государства РФ, Дмитрий Песков, объявил, что он не располагает данными о предполагаемом поражении американского беспилотного летательного аппарата над Черным морем.

Читать полностью
Актера Дюжева разыскивают приставы за долг по ЖКХ

Актера Дюжева разыскивают приставы за долг по ЖКХ

Актера Дмитрия Дюжева разыскивают приставы. Информация об этом поступила из Telegram-канала "Звездач".

Читать полностью

Общество

Профессор Бандурин: при самостоятельных путешествиях важна личная ответственность

Профессор Бандурин: при самостоятельных путешествиях важна личная ответственность

Профессор и эксперт по туризму из Финансового университета при Правительстве РФ Александр Бандурин в беседе с NewsInfo.Ru рассмотрел вопрос о том, равносильна ли регистрация в посольстве покупке турпакета.

Читать полностью
Защитник экс-следователя Тамбиева: у обвиняемого в рекордной взятке нет денег на адвоката

Защитник экс-следователя Тамбиева: у обвиняемого в рекордной взятке нет денег на адвоката

Бывший следователь Марат Тамбиев, которого уличили в самой крупной взятке биткоинами, не имеет возможности заплатить денежные средства своему адвокату. Об этом информировал защитник в Балашихинском городском суде Игорь Копенкин.

Читать полностью

Новости