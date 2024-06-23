Российские эксперты предсказывают рост цен на дыни и арбузы на 15% летом 2024 года из-за плохих погодных условий, в частности засухи в южных регионах, которая может снизить урожайность на 30%. Для компенсации нехватки плодов планируется импорт из Азербайджана, Турции и Ирана, что увеличит стоимость до 170 рублей за килограмм из-за дорогой логистики, сообщает Вечерняя Москва.

Ягоды из Бразилии и Таиланда уже появились в магазинах, но их качество и натуральность под вопросом из-за обработки химическими веществами. Цены на арбузы уже достигают 150 рублей за кг, а на дыни — 90 рублей за кг, с ожиданием дальнейшего повышения.

Рекомендуется выбирать местные сорта, такие как "Колхозница" для дынь, и арбузы из Астрахани, отличающиеся малыми размерами и сочностью.

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