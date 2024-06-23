Российские эксперты предсказывают рост цен на дыни и арбузы на 15% летом 2024 года из-за плохих погодных условий, в частности засухи в южных регионах, которая может снизить урожайность на 30%. Для компенсации нехватки плодов планируется импорт из Азербайджана, Турции и Ирана, что увеличит стоимость до 170 рублей за килограмм из-за дорогой логистики, сообщает Вечерняя Москва.
Ягоды из Бразилии и Таиланда уже появились в магазинах, но их качество и натуральность под вопросом из-за обработки химическими веществами. Цены на арбузы уже достигают 150 рублей за кг, а на дыни — 90 рублей за кг, с ожиданием дальнейшего повышения.
Рекомендуется выбирать местные сорта, такие как "Колхозница" для дынь, и арбузы из Астрахани, отличающиеся малыми размерами и сочностью.
Фото: commons.wikimedia.org/Zenon Sych (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
ВС Белоруссии заявили о готовности применить ТЯО
Совместная с РФ тренировка по действиям с ТЯО продемонстрировала высокую готовность ВС Белоруссии к его применению. Об этом сообщил глава МО Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ.
Журналист Боуз: США должны "примерить на себя" обстрел Севастополя
Ирландский журналист Боуз предложил Вашингтону представить реакцию на обстрел российской армией американской Флориды.
Health: лишний грамм соли в день повышает риск экземы на 11%
Дополнительное употребление одного грамма соли в день (что равно одной чайной ложке) может увеличить риск развития тяжелой формы экземы на 11% и обострения заболевания на 16%.
Разработан новый класс материалов, который содержит 50-60% жидкости
Ученые разработали новый класс материалов, названный стекловидными гелями, сочетающими свойства стекла и геля. Эти материалы содержат 50-60% жидкости, но обладают высокой прочностью и эластичностью, позволяя растягиваться в пять раз от первоначальной длины без потери прочности.