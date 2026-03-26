женщина в магазине
женщина в магазине
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:58

Продуктовая корзина потяжелела: ценники в нижегородских магазинах заметно сдвинулись к весне

В Нижнем Новгороде к середине марта 2026 года стоимость продуктовой корзины первой необходимости увеличилась на 2,3% относительно декабря прошлого года. Динамика изменений за последний месяц составила 1,1%, что доводит среднюю цену набора до 9 292 рублей. Для сравнения, в феврале потребителям приходилось платить 9 189 рублей, тогда как в конце 2025 года цена составляла 9 081 рубль. Статистические данные указывают на то, что рост цен на продовольствие сохраняется, но остается в рамках умеренных показателей.

Рост цен на продовольствие

Основной удар по кошелькам покупателей пришелся на базовые категории товаров. Заметнее всего увеличилась стоимость куриных яиц, сахарного песка и картофеля, которые традиционно входят в список обязательных закупок домохозяйств. Подорожание также коснулось хлебобулочных изделий, что неизбежно ведет к росту средних трат граждан на еду в региональных торговых сетях.

Помимо продуктов питания, в отчетный период аналитики зафиксировали рост цен на бензин марки АИ-92. Увеличение затрат на логистику и топливные расходы поставщиков напрямую влияет на конечную стоимость товаров на полках магазинов. Такая корреляция между транспортными издержками и ценообразованием остается определяющей для локального рынка в текущих экономических условиях.

Текущее повышение цен происходит хоть и ощутимыми, но контролируемыми темпами. Федеральная налоговая служба и органы статистики продолжают отслеживать ситуацию в ежедневном режиме, чтобы исключить резкие скачки цен на социально значимые категории товаров. Ритейлеры стараются минимизировать влияние рыночных колебаний на покупательскую способность населения в Нижнем Новгороде.

Товары с понижающимся ценником

Несмотря на общий тренд к удорожанию, ряд позиций демонстрирует обратное движение. Так, произошло снижение цен на рис, растительное масло, а также на сливочное масло и некоторые молочные продукты. Потребители могут заметить, что данные категории товаров стали доступнее по сравнению с зимним периодом, что несколько балансирует общую стоимость продуктовой корзины.

Интересную динамику показали овощи, в частности огурцы и помидоры. В зимние месяцы эти тепличные культуры стабильно дорожали, достигнув пиковых значений, однако к началу весны ситуация изменилась на противоположную. Часть позиций в овощном отделе начала дешеветь, что может быть связано с увеличением предложения от местных производителей и смягчением факторов, влиявших на логистику зимой.

Эти разнонаправленные процессы создают эффект неоднородного рынка, где стоимость различных продуктов меняется по независимым друг от друга причинам. Разница между сезонами и наличие альтернативных источников поставок позволяют удерживать цены на многие товары от неконтролируемого роста. Покупателям в текущих реалиях приходится внимательнее следить за стоимостью отдельных групп товаров, формируя список покупок с учетом этих корректировок.

Мнение эксперта о ситуации

"Динамика стоимости продуктовой корзины в текущих условиях является отражением сезонных факторов и изменения логистических издержек в регионе. Мы видим, как рынок пытается прийти к равновесию, где удешевление овощей частично перекрывает рост цен на бакалейные товары. Стабильность цен по ряду позиций свидетельствует о достаточной насыщенности рынка продовольствием. Важно сохранять этот баланс для поддержания социальной стабильности в крупных административных центрах страны"

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

