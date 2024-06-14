В апреле цены на вторичное жилье в Москве начали снижаться, и эта тенденция сохранилась до июня. Основным фактором, оказывающим давление на цены, являются высокие ставки по ипотеке, ставшие серьезным препятствием для покупателей.
По данным аналитиков, в мае стоимость квадратного метра снизилась в среднем на 0,3-0,5%. Наиболее заметное снижение цен наблюдается в массовом сегменте, например, в ВАО, СВАО и ЮАО.
Москва заняла первое место по темпам снижения цен на жилье в мае среди 50 крупных городов России - сообщается в консалтинговой компании SRG. В среднем вторичное жилье в Москве подешевело на 0,51%, достигнув 323,4 тыс. рублей за 1 кв. м.
Цены на вторичное жилье в Москве снижаются уже второй месяц подряд. Продавцы в массовом сегменте, сталкиваясь со снижением спроса, стали предлагать дополнительные скидки и дисконты. На некоторые лоты можно получить скидку до 10%. Об этом заявила исполнительный директор "НДВ Супермаркет Недвижимости" Татьяна Подкидышева.
Аналитики ЦИАН считают, что устойчивый тренд на снижение пока не сформировался. Снижение на 0,3% за последние 30 дней, по мнению экспертов, недостаточно для формирования устойчивого тренда.
Основной причиной снижения цен эксперты называют высокие ставки по ипотеке, которые значительно ограничивают спрос. В апреле доля покупателей с ипотекой на вторичном рынке составила 28%, в то время как ранее этот показатель стремился к 50%.
Высокие ставки по ипотеке, достигающие 17-20%, тормозят спрос. В то же время, на первичном рынке ставки по ипотеке остаются существенно ниже (10-12%), что создает неравные условия для покупателей.
Средние ставки по рыночной ипотеке за год выросли в 1,6 раза, достигнув 18,33% в начале июня. Для сравнения, по льготным программам, распространяющимся на новостройки, ставки варьируются от 2% до 8%.
Фото: From Wikimedia Commons/ Carl Nenzen Loven archduk3 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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