В России ожидается рост цен на автомобили и запасные части из-за новых санкций, которые коснулись нескольких секторов экономики, включая Московскую биржу, что привело к приостановке торгов иностранными валютами. Это вызвало колебания курса, которые могут привести к увеличению цен на автомобили, особенно на фоне эмоционального волнения населения.

Тем не менее, вице-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Григорьев отметил, что повышение цен ожидается лишь в краткосрочной перспективе, а дилеры адаптированы к работе в условиях санкций, не предвидя серьезных изменений цен в долгосрочной перспективе, сообщает За Рулем.

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