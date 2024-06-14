В России ожидается рост цен на автомобили и запасные части из-за новых санкций, которые коснулись нескольких секторов экономики, включая Московскую биржу, что привело к приостановке торгов иностранными валютами. Это вызвало колебания курса, которые могут привести к увеличению цен на автомобили, особенно на фоне эмоционального волнения населения.
Тем не менее, вице-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Григорьев отметил, что повышение цен ожидается лишь в краткосрочной перспективе, а дилеры адаптированы к работе в условиях санкций, не предвидя серьезных изменений цен в долгосрочной перспективе, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/BohunkaNika (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
JATO Dynamics: китайские автопроизводители обогнали американских по объёмам продаж
Автопромышленность Китая в прошлом году впервые обогнала США по выручке. Анализ был проведён британской аналитической компанией JATO Dynamics.
Reuters: США провели секретную кампанию против Китая в разгар Covid-19
В разгар пандемии военные США провели тайную кампанию портив китайской вакцины, чтобы ослабить влияние КНР на Филиппинах.
HotCars: Toyota Camry 2014 года признана лучшей моделью среди японских автомобилей
Эксперты издания HotCars составили рейтинг самых надежных автомобилей Toyota за последние десять лет, которые доступны на российском рынке.
Эксперт по генетике Корчагина: цвет глаз и волос ребенка определяются доминантными генами
Внешность и многие другие характеристики ребенка, такие как заболевания и метаболические особенности, определяются уникальной комбинацией генов, получаемых от родителей.