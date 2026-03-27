Робот-пылесос чистит пол в квартире
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:39

Инфляционный ребус: как Красноярскому краю удалось совместить рост и падение цен

В феврале 2026 года в Красноярском крае зафиксирована неоднородная динамика цен на непродовольственные товары. Под влиянием мировых конъюнктурных изменений и внутренних затрат бизнеса стоимость бытовой химии и золотых украшений увеличилась. Одновременно с этим произошло удешевление сегмента электроники и бытовой техники. По данным регионального отделения Банка России, годовой прирост цен на товары и услуги составил 6%. Регулятор прогнозирует постепенное замедление инфляции до целевых значений в ближайшие два года.

Рост цен на товары первой необходимости и драгметаллы

В секторе бытовой химии наблюдается заметное повышение стоимости. В частности, жидкости для уборки помещений подорожали за февраль на 9% по сравнению с январскими показателями. Бизнес вынужден закладывать в конечную цену постоянно растущие расходы на логистические операции, аренду торговых и складских площадей, а также подорожавшие компоненты для изготовления средств гигиены и уборки.

Несмотря на значительный скачок цен за один месяц, долгосрочная динамика в категории бытовой химии остается относительно умеренной. Сравнение с аналогичным периодом прошлого года показывает, что моющие средства в целом подорожали лишь на 1%.

Ювелирный рынок Красноярского края находится в прямой зависимости от мировых котировок на золото. Это привело к тому, что обручальные кольца за месяц прибавили в цене 4%, а в годовом выражении рост составил 18%. Увеличение розничных цен вызвано необходимостью использования дорогостоящего сырья при производстве текущих коллекций украшений.

"Региональное ценообразование сейчас демонстрирует высокую чувствительность как к глобальным трендам, так и к операционным затратам предпринимателей. Когда мы видим удорожание товаров повседневного спроса, важно понимать, что это отражение накопленного давления издержек на бизнес. В то же время, работа регулятора по стабилизации кредитной политики создает условия для корректировки стоимости товаров длительного пользования в пользу потребителя. Баланс интересов в таких условиях достигается постепенно через рыночные механизмы", — сказал управленец муниципального уровня Андрей Власов

Почему подешевела бытовая техника

В отличие от сегмента бытовой химии, рынок электроники и техники показал обратный тренд. Потребители смогли приобрести холодильники, стиральные машины и смартфоны по более выгодным ценам. К этой категории также относятся телевизоры, микроволновые печи и различный электроинструмент, представленный в торговых сетях региона.

Снижение цен стало закономерным результатом охлаждения потребительского кредитования. Поскольку покупки сложной техники часто совершаются с привлечением заемных средств, падение спроса вынудило продавцов корректировать ценники в сторону снижения. Это решение стало реакцией на изменение покупательной способности населения в текущих экономических условиях.

Дополнительным рыночным фактором послужило ранее произошедшее укрепление курса рубля. Поскольку значительная часть электроники и компонентов для ее производства зависит от импорта, стабильность национальной валюты позволила несколько пересмотреть розничную стоимость в сторону уменьшения. За последний год этот сегмент в целом подешевел на 4-5%.

Инфляционные ожидания и общая динамика

Согласно данным регулятора, общая инфляционная картина в крае отражает общероссийские процессы. В феврале годовой темп прироста цен, охватывающий продовольствие, непродовольственные товары и услуги, зафиксирован на уровне 6%. Показатель учитывает всю корзину расходов домохозяйств региона.

Перспективы текущего года оцениваются оптимистично. По обновленным прогнозам Банка России, годовая инфляция по стране будет постепенно замедляться и к концу года выйдет на диапазон 4,5-5,5%. Ожидается, что при сохранении экономической стабильности и отсутствии крупных рыночных шоков показатель закрепится около 4% в последующие периоды, начиная с 2027 года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

