Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
женщина в магазине
женщина в магазине
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:59

Куда уходят деньги пермяков: регион потрясает очередная волна роста цен

Цены на продукты в Пермском крае выросли на 1,2% в октябре 2025 года — Пермьстат

В октябре 2025 года в Пермском крае цены на продукты питания выросли на 1,2%. Особенно ощутимыми стали изменения в стоимости овощей, где наблюдаются значительные колебания цен.

Овощи и фрукты: существенные колебания цен

"Стоимость большинства фруктов возросла в диапазоне от 0,1% до 15,3%. Однако цены на яблоки, груши и сухофрукты, напротив, снизились на 1-2,9%", — сообщает Пермьстат.

Из-за сезонных факторов цены на огурцы и помидоры значительно увеличились — на 16-26%. В то же время, многие другие продукты не претерпели таких резких изменений.

Рост цен на мясо и молочные продукты

Также зафиксирован рост цен на:

  • куриные яйца — на 10,6%,

  • мясокопчености — на 5%,

  • субпродукты — на 2,3%,

  • мясо птицы и говядину — на 1,6-1,9%,

  • колбасные изделия — на 1,8%,

  • сыры — на 1,3%,

  • шоколад — на 4,8%,

  • карамель — на 3,2%,

  • зефир и пастилу — на 2,1%,

  • натуральный растворимый кофе — на 4,9%,

  • муку — на 2,6%.

При этом отмечено снижение цен на мясные и фруктово-ягодные консервы, свинину (кроме бескостного мяса), творог, газированные напитки и сахар — в пределах 3%.

Услуги общественного питания

Кроме того, в октябре 2025 года зафиксирован рост стоимости услуг в сфере общественного питания на 0,4%.

Общий индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в Пермском крае за октябрь 2025 года составил 100,7%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Челябинске задержали адвоката при передаче двухмиллионной взятки — УФСБ региона вчера в 20:50
Схема за смягчение наказания раскрыта: на Урале адвоката взяли с поличным

В Челябинске задержали адвоката, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки за смягчение наказания. Следствие выясняет, кто мог стоять за схемой.

Читать полностью » Власти готовят продажу 50% акций футбольного клуба вчера в 20:26
Три миллиарда на кону: зачем Свердловская область избавляется от акций своей "жемчужины"

Свердловская область готова продать половину акций «Урала» частному инвестору: какова реальная причина сделки и как она изменит будущее клуба и регионального спорта?

Читать полностью » В Тюмени таксопарки подняли комиссии за заказы для водителей — партнёр агрегатора вчера в 20:17
Скандал на рынке такси: тюменские водители жалуются на новые условия

В Тюмени таксисты сталкиваются с ростом комиссий и аренды: почему местные и иногородние фирмы усложнили жизнь водителям и как это влияет на их заработок?

Читать полностью » Восемь участников бунта в колонии №9 признаны виновными — Следственное управление вчера в 20:15
Бунт и месть: кто и за что оказался за решёткой после волнений в исправительной колонии №9

В Пермском крае суд завершил громкое дело о бунте в колонии №9: часть фигурантов получила сроки, а четверых освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

Читать полностью » Бюджет Свердловской области сохраняет социальную направленность — Людмила Бабушкина вчера в 19:18
Бюджет Свердловской области утверждён: стало известно, кому достанутся миллиарды — и кто останется без поддержки

Бюджет Свердловской области на три года снова фокусируется на поддержке жителей и развитии инфраструктуры. Какие перемены ждут регион в ближайшее время?

Читать полностью » В екатеринбургских школах стартуют занятия о святой Екатерине — епархия вчера в 18:43
Священники пришли в школы: что рассказали детям о тайнах Екатеринбурга

В Екатеринбурге священники расскажут школьникам о тайнах названия города и его святой покровительнице, а верующие готовятся к крестному ходу и особым мероприятиям.

Читать полностью » Свердловская область запретила продажу энергетиков вчера в 12:45
Жителям одного российского региона станет тяжелее купить энергетики: цели законопроекта

В Свердловской области вступает в силу новый закон, ограничивающий продажу энергетических напитков в учреждениях и на массовых мероприятиях. Какие последствия это повлечет?

Читать полностью » В Пермском крае стартовала реставрация Христорождественского собора, построенного в 1811 году вчера в 9:36
От разрушения до возрождения: как в Пермском крае восстанавливают старинный собор времён Наполеона

В Пермском крае началась реставрация Христорождественского собора, построенного в 1811 году. Какие работы уже завершены и как будет финансироваться восстановление?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Актриса Бет Рисграф укрепляет мышцы кора пилатесом и бегом — инструкторы
Питомцы
Тёплые комбинезоны защищают мелких собак от переохлаждения — ветеринары
Дом
Отбеливатель и гель помогут эффективно помыть стены без усилий
Дом
Простое средство для чистки холодильника: сода, зубная паста и перекись водорода
Наука
Ультрафиолетовое зрение оленей может объяснить красный нос Рудольфа — биолог Натаниэль Домини
Туризм
Назван топ фруктов, которые стоит попробовать в Таиланде: мангостин, дуриан и другие
Еда
Салат Мимоза с горбушей готовится из отварного картофеля и яиц — повар
Красота и здоровье
В зрелом возрасте можно изменить свои реакции и восприятие жизни — психолог Ирина Громова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet