Куда уходят деньги пермяков: регион потрясает очередная волна роста цен
В октябре 2025 года в Пермском крае цены на продукты питания выросли на 1,2%. Особенно ощутимыми стали изменения в стоимости овощей, где наблюдаются значительные колебания цен.
Овощи и фрукты: существенные колебания цен
"Стоимость большинства фруктов возросла в диапазоне от 0,1% до 15,3%. Однако цены на яблоки, груши и сухофрукты, напротив, снизились на 1-2,9%", — сообщает Пермьстат.
Из-за сезонных факторов цены на огурцы и помидоры значительно увеличились — на 16-26%. В то же время, многие другие продукты не претерпели таких резких изменений.
Рост цен на мясо и молочные продукты
Также зафиксирован рост цен на:
-
куриные яйца — на 10,6%,
-
мясокопчености — на 5%,
-
субпродукты — на 2,3%,
-
мясо птицы и говядину — на 1,6-1,9%,
-
колбасные изделия — на 1,8%,
-
сыры — на 1,3%,
-
шоколад — на 4,8%,
-
карамель — на 3,2%,
-
зефир и пастилу — на 2,1%,
-
натуральный растворимый кофе — на 4,9%,
-
муку — на 2,6%.
При этом отмечено снижение цен на мясные и фруктово-ягодные консервы, свинину (кроме бескостного мяса), творог, газированные напитки и сахар — в пределах 3%.
Услуги общественного питания
Кроме того, в октябре 2025 года зафиксирован рост стоимости услуг в сфере общественного питания на 0,4%.
Общий индекс потребительских цен
Индекс потребительских цен в Пермском крае за октябрь 2025 года составил 100,7%.
