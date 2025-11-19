Куда уходят деньги пермяков: регион потрясает очередная волна роста цен

В октябре 2025 года в Пермском крае цены на продукты питания выросли на 1,2%. Особенно ощутимыми стали изменения в стоимости овощей, где наблюдаются значительные колебания цен.

Овощи и фрукты: существенные колебания цен

"Стоимость большинства фруктов возросла в диапазоне от 0,1% до 15,3%. Однако цены на яблоки, груши и сухофрукты, напротив, снизились на 1-2,9%", — сообщает Пермьстат.

Из-за сезонных факторов цены на огурцы и помидоры значительно увеличились — на 16-26%. В то же время, многие другие продукты не претерпели таких резких изменений.

Рост цен на мясо и молочные продукты

Также зафиксирован рост цен на:

куриные яйца — на 10,6%,

мясокопчености — на 5%,

субпродукты — на 2,3%,

мясо птицы и говядину — на 1,6-1,9%,

колбасные изделия — на 1,8%,

сыры — на 1,3%,

шоколад — на 4,8%,

карамель — на 3,2%,

зефир и пастилу — на 2,1%,

натуральный растворимый кофе — на 4,9%,

муку — на 2,6%.

При этом отмечено снижение цен на мясные и фруктово-ягодные консервы, свинину (кроме бескостного мяса), творог, газированные напитки и сахар — в пределах 3%.

Услуги общественного питания

Кроме того, в октябре 2025 года зафиксирован рост стоимости услуг в сфере общественного питания на 0,4%.

Общий индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в Пермском крае за октябрь 2025 года составил 100,7%.