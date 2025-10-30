Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:17

Цены на продукты в Свердловской области продолжают расти: что подорожало и на сколько

В Свердловской области подорожали курица, свинина и овощи

Свердловская область переживает очередное повышение цен на продукты питания. По данным Свердловскстат, в период с 20 по 27 октября сильно подорожали курица, свинина, огурцы и помидоры.

Какие продукты подорожали?

Курица в среднем подорожала на 2,18%, достигнув 219,32 рубля за килограмм. На такой же процент — 2,18% — выросли и цены на помидоры, которые теперь стоят 211,47 рубля за килограмм.

Одним из самых значительных подорожаний стали огурцы, их цена увеличилась на 5,81%, и теперь они продаются в среднем по 127,32 рубля за килограмм.

Другие изменения на рынке продуктов

Не обошли рост цен и другие продукты. Говядина подорожала до 722,61 рубля за килограмм, а полукопченая колбаса стала стоить в среднем 742,92 рубля. Мясные консервы для детского питания также выросли в цене — до 1127,91 рубля за упаковку.

Продукты, которые подешевели

Но не все товары дорожают. Например, чай черный снизился в цене на 0,21%, и теперь его средняя стоимость составляет 1386,54 рубля за килограмм.

