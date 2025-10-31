Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 3:36

Молоко и майонез подорожали на десятки рублей: сургутяне обратили внимание на рост цен

Сургутяне жалуются на рост цен: сливочное масло подорожало на 100 рублей

Жители Сургута обратили внимание на значительное подорожание продуктов питания в сети магазинов. По их наблюдениям, за последний месяц цены на многие товары выросли на десятки рублей.

Какие товары подорожали?

По словам сургутянки Натальи Архиповой, цены на несколько продуктов значительно возросли. Например, сливочное масло подорожало на 100 рублей, молоко "Першинское" — на 15 рублей, майонез "ЕЖК" — на 40 рублей, хлеб "Бородинский" — на 5 рублей, а консервы из говядины — на 11 рублей.

"За месяц масло сливочное подорожало на сто рублей, молоко "Першинское" — на 15, майонез "ЕЖК" — на 40, хлеб "Бородинский" — на 5, а консервы из говядины — на 11 рублей", — Наталья Архипова.

Ответ торговой сети и данные Тюменьстата

Для уточнения причин подорожания URA. RU направил запрос в торговую сеть "Магнит", однако на момент публикации ответа не поступило. Между тем, по данным Тюменьстата, в регионе также фиксируется рост цен, но не такой резкий, как отмечают покупатели.

