Молоко и майонез подорожали на десятки рублей: сургутяне обратили внимание на рост цен

Жители Сургута обратили внимание на значительное подорожание продуктов питания в сети магазинов. По их наблюдениям, за последний месяц цены на многие товары выросли на десятки рублей.

Какие товары подорожали?

По словам сургутянки Натальи Архиповой, цены на несколько продуктов значительно возросли. Например, сливочное масло подорожало на 100 рублей, молоко "Першинское" — на 15 рублей, майонез "ЕЖК" — на 40 рублей, хлеб "Бородинский" — на 5 рублей, а консервы из говядины — на 11 рублей.

Ответ торговой сети и данные Тюменьстата

Для уточнения причин подорожания URA. RU направил запрос в торговую сеть "Магнит", однако на момент публикации ответа не поступило. Между тем, по данным Тюменьстата, в регионе также фиксируется рост цен, но не такой резкий, как отмечают покупатели.