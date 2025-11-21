Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 4:46

Ямал подорожал: на что скоро не хватит денег при бюджетных затратах

В Ямале цены на рыбу и мясо выросли на 7,3%, а алкоголь подорожал на 11,6% — Тюменьстат

В конце октября 2024 года на Ямале цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 4,0%, что ниже общероссийского уровня, где рост составил 4,8%. Об этом сообщают аналитики "Тюменьстата".

Цены на продовольственные товары

На продовольственные товары цены на Ямале выросли на 3,2%, что также ниже общероссийского показателя (4,1%). Наибольшее удорожание наблюдается на следующие продукты:

  • Рыба и морепродукты — 7,3%

  • Мясо и птица — 7,3%

  • Кондитерские изделия — 6,7%

  • Хлеб и хлебобулочные изделия — 6,6%

  • Колбасные изделия — 6,5%

  • Сыр — 6,0%

  • Подсолнечное масло — 2,2%

  • Крупа и бобовые — 1,5%

Отдельно стоит отметить рост цен на алкогольные напитки, которые подорожали на 11,6%. При этом макароны почти не подорожали — рост цен не превысил 1%.

Цены на продукты, которые подешевели

Некоторые продукты на Ямале снизились в цене:

  • Куриные яйца — на 18,2%

  • Овощная продукция — на 12,2%

  • Сливочное масло — на 5,5%

  • Сахар — незначительное снижение, менее 1%

Цены на непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров наблюдаются разные тенденции:

  • Цены на табачные изделия выросли на 7,8%

  • Лекарства подорожали на 6,1%

  • Строительные материалы увеличились в цене на 3,8%

  • Обувь и моющие средства подорожали на 2,5%

  • Цены на телерадиотовары снизились на 9,4%

  • Трикотаж подешевел на 3,0%

Рост тарифов на услуги

Тарифы на услуги в ЯНАО увеличились на 6,9%, что ниже общероссийского роста (8,8%). Значительное повышение цен было зафиксировано на следующие услуги:

  • Образование — на 18,6%

  • Пассажирский транспорт — на 12,5%

  • Дошкольное воспитание — на 9,4%

  • Ветеринарные услуги — на 8,6%

  • Физкультура и спорт — на 7,7%

  • Жилищные и коммунальные услуги — на 6,3%

Цены на топливо на Ямале

Цены на автомобильное топливо на Ямале также показали рост:

  • Бензин подорожал на 16,2%

  • Дизельное топливо увеличилось в цене на 1,2%

