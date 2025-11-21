Ямал подорожал: на что скоро не хватит денег при бюджетных затратах
В конце октября 2024 года на Ямале цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 4,0%, что ниже общероссийского уровня, где рост составил 4,8%. Об этом сообщают аналитики "Тюменьстата".
Цены на продовольственные товары
На продовольственные товары цены на Ямале выросли на 3,2%, что также ниже общероссийского показателя (4,1%). Наибольшее удорожание наблюдается на следующие продукты:
-
Рыба и морепродукты — 7,3%
-
Мясо и птица — 7,3%
-
Кондитерские изделия — 6,7%
-
Хлеб и хлебобулочные изделия — 6,6%
-
Колбасные изделия — 6,5%
-
Сыр — 6,0%
-
Подсолнечное масло — 2,2%
-
Крупа и бобовые — 1,5%
Отдельно стоит отметить рост цен на алкогольные напитки, которые подорожали на 11,6%. При этом макароны почти не подорожали — рост цен не превысил 1%.
Цены на продукты, которые подешевели
Некоторые продукты на Ямале снизились в цене:
-
Куриные яйца — на 18,2%
-
Овощная продукция — на 12,2%
-
Сливочное масло — на 5,5%
-
Сахар — незначительное снижение, менее 1%
Цены на непродовольственные товары
В сегменте непродовольственных товаров наблюдаются разные тенденции:
-
Цены на табачные изделия выросли на 7,8%
-
Лекарства подорожали на 6,1%
-
Строительные материалы увеличились в цене на 3,8%
-
Обувь и моющие средства подорожали на 2,5%
-
Цены на телерадиотовары снизились на 9,4%
-
Трикотаж подешевел на 3,0%
Рост тарифов на услуги
Тарифы на услуги в ЯНАО увеличились на 6,9%, что ниже общероссийского роста (8,8%). Значительное повышение цен было зафиксировано на следующие услуги:
-
Образование — на 18,6%
-
Пассажирский транспорт — на 12,5%
-
Дошкольное воспитание — на 9,4%
-
Ветеринарные услуги — на 8,6%
-
Физкультура и спорт — на 7,7%
-
Жилищные и коммунальные услуги — на 6,3%
Цены на топливо на Ямале
Цены на автомобильное топливо на Ямале также показали рост:
-
Бензин подорожал на 16,2%
-
Дизельное топливо увеличилось в цене на 1,2%
