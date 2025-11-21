Ямал подорожал: на что скоро не хватит денег при бюджетных затратах

В конце октября 2024 года на Ямале цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 4,0%, что ниже общероссийского уровня, где рост составил 4,8%. Об этом сообщают аналитики "Тюменьстата".

Цены на продовольственные товары

На продовольственные товары цены на Ямале выросли на 3,2%, что также ниже общероссийского показателя (4,1%). Наибольшее удорожание наблюдается на следующие продукты:

Рыба и морепродукты — 7,3%

Мясо и птица — 7,3%

Кондитерские изделия — 6,7%

Хлеб и хлебобулочные изделия — 6,6%

Колбасные изделия — 6,5%

Сыр — 6,0%

Подсолнечное масло — 2,2%

Крупа и бобовые — 1,5%

Отдельно стоит отметить рост цен на алкогольные напитки, которые подорожали на 11,6%. При этом макароны почти не подорожали — рост цен не превысил 1%.

Цены на продукты, которые подешевели

Некоторые продукты на Ямале снизились в цене:

Куриные яйца — на 18,2%

Овощная продукция — на 12,2%

Сливочное масло — на 5,5%

Сахар — незначительное снижение, менее 1%

Цены на непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров наблюдаются разные тенденции:

Цены на табачные изделия выросли на 7,8%

Лекарства подорожали на 6,1%

Строительные материалы увеличились в цене на 3,8%

Обувь и моющие средства подорожали на 2,5%

Цены на телерадиотовары снизились на 9,4%

Трикотаж подешевел на 3,0%

Рост тарифов на услуги

Тарифы на услуги в ЯНАО увеличились на 6,9%, что ниже общероссийского роста (8,8%). Значительное повышение цен было зафиксировано на следующие услуги:

Образование — на 18,6%

Пассажирский транспорт — на 12,5%

Дошкольное воспитание — на 9,4%

Ветеринарные услуги — на 8,6%

Физкультура и спорт — на 7,7%

Жилищные и коммунальные услуги — на 6,3%

Цены на топливо на Ямале

Цены на автомобильное топливо на Ямале также показали рост: